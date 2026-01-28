有好康！「減班休息」勞工再充電 訓練津貼再加碼

勞動部針對「減班休息」勞工再充電訓練津貼再加碼；同步調整再充電計畫訓練津貼規定，協助實施減班休息的勞工在工時調整期間，每月最高可申請訓練津貼1萬6300元。

勞動部雲嘉南分署長劉邦棟說明，「減班休息勞工再充電計畫」不限產業別，只要是因國際情勢經勞資雙方協議並通報實施減班休息的企業所屬員工，就可申請參加計畫，利用減班期間強化自身職能、提升競爭力。

另勞工可利用減班休息期間，參與南分署辦理的訓練課程，透過勞動力發展數位服務平台線上學習新技能，還可於減班休息前後薪資差額範圍內，依實際參訓時數申請訓練津貼，平均月投保薪資逾3萬1800元勞工，於減班休息前後薪資差額範圍內，每月最高可領1萬6300元；平均月投保薪資3萬1800元以下勞工，每月最高可領到2940元，減輕經濟負擔。

若企業主動利用減班休息時段，依公司經營發展策略與職能需求，規劃客製化訓練課程，強化員工職能，補助項目涵蓋講師鐘點費與交通費、教材文具用品費、場地費及工作人員費用等，最高補助上限為350萬元。