快訊

苗縣遭棄235隻死雞確診高病原性禽流感 疑來自台中地區養禽場

2周前早有警訊？川普突喊提高對韓關稅又鬆口 韓外長：問題不在韓方

有好康！「減班休息」勞工再充電 訓練津貼再加碼

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
勞動部針對「減班休息」勞工再充電訓練津貼再加碼；同步調整再充電計畫訓練津貼規定，協助實施減班休息的勞工在工時調整期間，每月最高可申請訓練津貼1萬6300元。記者謝進盛／翻攝
勞動部針對「減班休息」勞工再充電訓練津貼再加碼；同步調整再充電計畫訓練津貼規定，協助實施減班休息的勞工在工時調整期間，每月最高可申請訓練津貼1萬6300元。記者謝進盛／翻攝

勞動部針對「減班休息」勞工再充電訓練津貼再加碼；同步調整再充電計畫訓練津貼規定，協助實施減班休息的勞工在工時調整期間，每月最高可申請訓練津貼1萬6300元。

勞動部雲嘉南分署長劉邦棟說明，「減班休息勞工再充電計畫」不限產業別，只要是因國際情勢經勞資雙方協議並通報實施減班休息的企業所屬員工，就可申請參加計畫，利用減班期間強化自身職能、提升競爭力。

另勞工可利用減班休息期間，參與南分署辦理的訓練課程，透過勞動力發展數位服務平台線上學習新技能，還可於減班休息前後薪資差額範圍內，依實際參訓時數申請訓練津貼，平均月投保薪資逾3萬1800元勞工，於減班休息前後薪資差額範圍內，每月最高可領1萬6300元；平均月投保薪資3萬1800元以下勞工，每月最高可領到2940元，減輕經濟負擔。

若企業主動利用減班休息時段，依公司經營發展策略與職能需求，規劃客製化訓練課程，強化員工職能，補助項目涵蓋講師鐘點費與交通費、教材文具用品費、場地費及工作人員費用等，最高補助上限為350萬元。

劉邦棟說，南分署將持續優化服務，提供轄區實施減班休息之事業單位及勞工即時多元的協助方案，陪伴企業與勞工朋友因應產業環境快速變化，穩定企業營運，確保勞工能安心充電、強化職能，同時亦可依企業需求輔導搭配申請「僱用安定措施」，使勞工在訓練津貼之外，還可領取薪資差額補貼以穩定家庭生計。歡迎符合資格企業及勞工可至「補助企業辦理員工訓練計畫網」（https://gov.tw/r7q）線上申請，或洽南分署專線（06）6985945轉1708或轄區各就業中心。

勞動部針對「減班休息」勞工再充電訓練津貼再加碼；同步調整再充電計畫訓練津貼規定，協助實施減班休息的勞工在工時調整期間，每月最高可申請訓練津貼1萬6300元。記者謝進盛／翻攝
勞動部針對「減班休息」勞工再充電訓練津貼再加碼；同步調整再充電計畫訓練津貼規定，協助實施減班休息的勞工在工時調整期間，每月最高可申請訓練津貼1萬6300元。記者謝進盛／翻攝
勞動部針對「減班休息」勞工再充電訓練津貼再加碼；同步調整再充電計畫訓練津貼規定，協助實施減班休息的勞工在工時調整期間，每月最高可申請訓練津貼1萬6300元。記者謝進盛／翻攝
勞動部針對「減班休息」勞工再充電訓練津貼再加碼；同步調整再充電計畫訓練津貼規定，協助實施減班休息的勞工在工時調整期間，每月最高可申請訓練津貼1萬6300元。記者謝進盛／翻攝

減班休息 勞動部

延伸閱讀

憂關稅遞延效應…勞動部公告減班休息薪資補貼 延長至7月底

提升職能導向課程品質 勞動部補助最高100萬

春節走春或送禮新選擇 勞動部南分署推在地品牌與遊程

勞動部最新調查出爐 勞工平均每月「加班增1.5小時」這行業占比最高

相關新聞

憂關稅遞延效應…勞動部公告減班休息薪資補貼 延長至7月底

為降低衝擊、穩定就業，事業單位若實施減班休息，勞工可運用勞動部的僱用安定措施，申領7成的薪資差額補貼，每月最高可領1萬1...

回應觀光缺工 台東把房務訓練送進綠島、蘭嶼開班授課

為提升離島地區民眾的就業能力，也回應觀光產業長期面臨的人力需求，台東縣政府把職業訓練資源直接帶進離島，專為綠島及蘭嶼居民...

農曆春節求職潮 虎尾就業中心力推面試者服裝補助

農曆春節求職旺季將至，勞動部雲嘉南分署虎尾就業中心將於2月4日下午舉辦「衣舊暖薪年．共享永續緣」現場徵才活動，除邀集台塑...

減班休息薪資補貼延長辦理 勞工最高領1萬1500元

穩定減班休息勞工就業，勞動部今天宣布，考量關稅政策遞延效應等，將延長僱用安定措施至7月31日，9大行業勞工減班休息可申請...

公司假日辦尾牙給「出席費」他仍不滿 網見金額秒心動：你不去我去

年關將近，正值各公司陸續舉辦尾牙活動之際，但若尾牙辦在假日可能會引起員工不滿。有網友表示，公司將尾牙安排在星期六中午舉行，即便出席者可領取5000元獎金，他仍然覺得不合理，於是想問問「可以上勞動局檢舉公司嗎？」

就保法修法在即…民團提6大訴求 籲失業給付提高至投保薪資8成

勞動部於去年底預告修正「就業保險法」，刪除65歲投保年齡上限、失業給付等待期縮短至7天、增訂育嬰留職停薪津貼6+1個月等...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。