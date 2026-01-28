快訊

無效隱形？俄國士兵「穿企鵝裝」防偵測 下秒遭烏軍無人機炸死

不只1萬6！小S缺席漢典、Lulu婚宴 超厚紅包真實數字曝光

3年內2次重大職災工廠工程 將加強監管6個月

中央社／ 台北28日電

減少重大職災勞動部今天宣布將列管高職災、高違規的廠場及工程，只要3年內發生2次以上重大職災、火災爆炸致3人以上死亡等都將加強監管6個月，並要求負責人出席審查會議。

勞動部今天舉行例行業務報告，勞動部職業安全衛生署職業安全組組長陳光輝表示，為了加強監督重複發生重大職災或屢次違反職安法令的事業單位改善且避免職災，今天已正式公告加強監管執行計畫，將列管並公布高職災、高違規的廠場及工程。

陳光輝表示，此計畫是勞動部「強化職場減災行動計畫」的重要策略，是參考美國「嚴重違規者執法計畫（SVEP）」及新加坡「受監管企業計畫（BUS）」等國際有效作法，廣納勞動檢查機構實務意見後訂定。

陳光輝指出，只要3年內發生2次以上重大職災、火災爆炸致3人以上死亡或5人受傷、1年內因違反職安法令遭受停工或裁罰處分達3次以上者等，將依政府資訊公開法及勞動部公布重大職業災害案件作業要點，公布被列管的廠場或工程名單，列管期間原則為6個月。

陳光輝表示，後續被列管者必須在14天內提報安全衛生改善計畫，且執行情形委由第三方外部稽核後，按月函報勞動檢查機構。此計畫也將要求被列管者代表人或經營負責人，以及其總公司或工程業主等親自出席參與檢討或審查會議，盼高層真正重視職災議題改善。

陳光輝指出，勞動檢查機構將針對列管單位不定期實施檢查，若發現未依計畫改善，將從嚴裁罰及擴大停工，直到確認有改善。

陳光輝也說，列管期間沒有重大缺失者，且已依計畫落實改善，經勞動檢查機構召開會議審查通過後，才可解除列管。

陳光輝強調，此計畫目的是要促使高職災、高違規廠場及工程確實投入必要資源，全面檢討作業風險並落實改善，從源頭降低重大職災發生，保障工作者生命安全與健康。

職災 勞動部 職業安全

延伸閱讀

新北8萬人無自來水可用 議員：用水是基本人權應先裝過濾設備

大漢橋、新海橋夜間局部銑鋪 養工處籲春節前留意改道

嘉義市西區全民運動館工程進度破7成5 黃敏惠視察啟用營運期曝

憂關稅遞延效應…勞動部公告減班休息薪資補貼 延長至7月底

相關新聞

憂關稅遞延效應…勞動部公告減班休息薪資補貼 延長至7月底

為降低衝擊、穩定就業，事業單位若實施減班休息，勞工可運用勞動部的僱用安定措施，申領7成的薪資差額補貼，每月最高可領1萬1...

回應觀光缺工 台東把房務訓練送進綠島、蘭嶼開班授課

為提升離島地區民眾的就業能力，也回應觀光產業長期面臨的人力需求，台東縣政府把職業訓練資源直接帶進離島，專為綠島及蘭嶼居民...

農曆春節求職潮 虎尾就業中心力推面試者服裝補助

農曆春節求職旺季將至，勞動部雲嘉南分署虎尾就業中心將於2月4日下午舉辦「衣舊暖薪年．共享永續緣」現場徵才活動，除邀集台塑...

減班休息薪資補貼延長辦理 勞工最高領1萬1500元

穩定減班休息勞工就業，勞動部今天宣布，考量關稅政策遞延效應等，將延長僱用安定措施至7月31日，9大行業勞工減班休息可申請...

公司假日辦尾牙給「出席費」他仍不滿 網見金額秒心動：你不去我去

年關將近，正值各公司陸續舉辦尾牙活動之際，但若尾牙辦在假日可能會引起員工不滿。有網友表示，公司將尾牙安排在星期六中午舉行，即便出席者可領取5000元獎金，他仍然覺得不合理，於是想問問「可以上勞動局檢舉公司嗎？」

就保法修法在即…民團提6大訴求 籲失業給付提高至投保薪資8成

勞動部於去年底預告修正「就業保險法」，刪除65歲投保年齡上限、失業給付等待期縮短至7天、增訂育嬰留職停薪津貼6+1個月等...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。