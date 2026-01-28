勞動部延長僱用安定措施 九大製造業減班休息補貼至今年7月底

為持續協助減班休息勞工穩定就業，勞動部公告自2月1日起，延長辦理僱用安定措施，適用對象涵蓋食品及飼品製造業、紡織業、橡膠製品製造業、塑膠製品製造業、金屬製品製造業、電力設備及配備製造業、機械設備製造業、汽車及其零件製造業，以及其他運輸工具及其零件製造業等9個行業，辦理期間至2026年7月31日止。

勞動部指出，在公告辦理期間內，勞工如與雇主協議實施減班休息達30日以上，並經地方勞政機關列冊通報，即可依規定申領薪資差額補貼，補助金額為減班休息前後薪資差額的70%，以降低勞工因薪資減少對生計造成的衝擊。

勞動部說明，為穩定勞工就業，已於2025年3月24日公告橡膠製品製造業等3個行業，自2025年3月1日至2025年7月31日辦理僱用安定措施；隨後因應美國對等關稅、新台幣匯率波動及進口關稅政策調整等國際情勢變動，自2025年8月1日起擴大適用至9個行業，辦理期間至2026年1月31日止。

截至2026年1月15日止，僱用安定措施已補助471家事業單位、共計7,690名勞工薪資補貼，核發金額近5,000萬元。勞動部表示，考量關稅政策遞延效應，部分傳統產業仍面臨經營壓力，且產業正處於復甦與轉型關鍵期，為提供企業與勞工更大支持，決定延續九大行業僱用安定措施至2026年7月31日。

勞動部進一步指出，受國際經貿情勢影響而實施減班休息的勞工，如屬公告適用的9個行業，可申請薪資差額補貼，計算方式為減班休息前1至3個月平均月投保薪資，與實施減班休息後實際協議薪資差額的70%發給，按月核發，每人每月最高可領1萬1,500元（無條件進位至百位數）。

此外，減班休息勞工若同時參加「減班休息勞工再充電計畫」訓練，可在薪資差額內合併請領薪資差額補貼及訓練津貼，協助減輕薪資減少影響，並提升職能。若勞工所屬事業單位未符合公告適用行業別，仍可參加再充電計畫，在減班休息期間依實際參訓時數請領訓練津貼；事業單位自行辦理訓練者，最高可補助辦訓費用350萬元。