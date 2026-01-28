快訊

不只1萬6！小S缺席漢典、Lulu婚宴 超厚紅包真實數字曝光

影／豐原爆禽流感！逾千雞隻暴斃 盧秀燕令「全場撲殺」禁出入

帥兒遭周刊爆餵毒騙砲…伍思凱傳退休！趙傳親曝內幕

年後轉職潮開跑！求職人數年增5.6%

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

求職求才市場「事求人」，104人力銀行統計，目前線上提供112.5萬個工作機會，比去年同期增加3%，平均每位求職者可分到2.6個工作，企業更提供求職者更彈性的到職時間，近期標註「年後上班」的工作機會已有2.1萬個。

各產業「年後上班」工作占比較高的有：大眾傳播業占3.1%、住宿/餐飲服務業占2.4%、批發/零售/傳直銷占2.1%、法律/會計/顧問/研發/設計業占2.1%；工作機會數則以住宿/餐飲服務業5,700個最多，其次為批發/零售/傳直銷業3,400個、電子資訊/軟體/半導體3,200個。越缺工的產業，越想在年前先搶人，越願意提供求職者年後報到的時間彈性。

此外，越來越多求職者提前為轉職布局。104人力銀行數據顯示，去年12月找工作人數比前年同期成長5.6%，求職者期待年終獎金落袋為安，並已為農曆年前轉職暖身。104人力銀行觀察求職求才供需關係，文字傳媒類工作者平均僅能分到0.7份工作，行政/總務/法務類1份、行銷/企劃/專案管理類1.3份最競爭；營建/製圖類5.7份、餐飲/旅遊/美容美髮類4.1份、醫療保健服務類3.3份，找工作相對容易。

求職 人力銀行

延伸閱讀

文組求職好焦慮？破除三大迷思，五種軟實力談出百萬年薪

農曆春節求職潮 虎尾就業中心力推面試者服裝補助

不是新鮮人了！女CEO揭資深求職面試關鍵：別再背自我介紹

寒假打工詐騙怎麼抓？打工趣首創 AI「詐騙工作雷達」

相關新聞

憂關稅遞延效應…勞動部公告減班休息薪資補貼 延長至7月底

為降低衝擊、穩定就業，事業單位若實施減班休息，勞工可運用勞動部的僱用安定措施，申領7成的薪資差額補貼，每月最高可領1萬1...

回應觀光缺工 台東把房務訓練送進綠島、蘭嶼開班授課

為提升離島地區民眾的就業能力，也回應觀光產業長期面臨的人力需求，台東縣政府把職業訓練資源直接帶進離島，專為綠島及蘭嶼居民...

農曆春節求職潮 虎尾就業中心力推面試者服裝補助

農曆春節求職旺季將至，勞動部雲嘉南分署虎尾就業中心將於2月4日下午舉辦「衣舊暖薪年．共享永續緣」現場徵才活動，除邀集台塑...

減班休息薪資補貼延長辦理 勞工最高領1萬1500元

穩定減班休息勞工就業，勞動部今天宣布，考量關稅政策遞延效應等，將延長僱用安定措施至7月31日，9大行業勞工減班休息可申請...

公司假日辦尾牙給「出席費」他仍不滿 網見金額秒心動：你不去我去

年關將近，正值各公司陸續舉辦尾牙活動之際，但若尾牙辦在假日可能會引起員工不滿。有網友表示，公司將尾牙安排在星期六中午舉行，即便出席者可領取5000元獎金，他仍然覺得不合理，於是想問問「可以上勞動局檢舉公司嗎？」

就保法修法在即…民團提6大訴求 籲失業給付提高至投保薪資8成

勞動部於去年底預告修正「就業保險法」，刪除65歲投保年齡上限、失業給付等待期縮短至7天、增訂育嬰留職停薪津貼6+1個月等...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。