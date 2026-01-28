年後轉職潮開跑！求職人數年增5.6%

求職求才市場「事求人」，104人力銀行統計，目前線上提供112.5萬個工作機會，比去年同期增加3%，平均每位求職者可分到2.6個工作，企業更提供求職者更彈性的到職時間，近期標註「年後上班」的工作機會已有2.1萬個。

各產業「年後上班」工作占比較高的有：大眾傳播業占3.1%、住宿/餐飲服務業占2.4%、批發/零售/傳直銷占2.1%、法律/會計/顧問/研發/設計業占2.1%；工作機會數則以住宿/餐飲服務業5,700個最多，其次為批發/零售/傳直銷業3,400個、電子資訊/軟體/半導體3,200個。越缺工的產業，越想在年前先搶人，越願意提供求職者年後報到的時間彈性。

此外，越來越多求職者提前為轉職布局。104人力銀行數據顯示，去年12月找工作人數比前年同期成長5.6%，求職者期待年終獎金落袋為安，並已為農曆年前轉職暖身。104人力銀行觀察求職求才供需關係，文字傳媒類工作者平均僅能分到0.7份工作，行政/總務/法務類1份、行銷/企劃/專案管理類1.3份最競爭；營建/製圖類5.7份、餐飲/旅遊/美容美髮類4.1份、醫療保健服務類3.3份，找工作相對容易。