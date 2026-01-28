快訊

撞擊瞬間曝光！台13線2大學生撞電桿噴飛 1人躺水溝1人掛鐵絲網皆不治

獨／遭爆大量死雞埋花園…豐原「豐康牧場」爆禽流感 老闆拒訪：我很忙

獨／沈玉琳結束4個療程！醫判不必骨髓移植 確定可以返家過年

你抽到啥？網曝尾牙最想要大獎「不是實體物」 一票社畜直呼超需要

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，供應商的尾牙是「帶薪特休假5天」，讓他直呼很想抽到。示意圖／AI生成
一名網友分享，供應商的尾牙是「帶薪特休假5天」，讓他直呼很想抽到。示意圖／AI生成

最近接近過年，各公司行號都在舉行尾牙，而尾牙環節中最受矚目的就是「抽獎」活動，人人都希望自己能抽中大獎，像是現金紅包、各種家電、iPhone或是Switch等獎品。不過其中有個獎項，非實體物品，卻被很多員工稱為「最想要的獎品」，就是「帶薪特休假5天」，貼文曝光後，引發許多人討論。

一名網友在Threads發文表示，他參加了供應商舉辦的尾牙活動，在獎品清單中，發現有個是他最想要的獎品，就是「帶薪特休假5天」，這個獎品一出，馬上讓不少上班族大讚「很想抽到」，認為能夠好好休息5天，比拿到實體的獎品更有吸引力。

有網友大讚「這種獎品好過員工旅遊」、「這種應該是給原來只有一年資歷的人，特休7天再加上公司多給特休假5天，等於可以一年放12天，這樣比較好吧」、「之前老闆讓我們寫要什麼獎品，我就寫過3天休假」。但也有務實網友表示「這種獎品就算月薪10萬，換算下來才值1萬7千元，抽個iPhone都比較值得」、「這其實很便宜」、「特休本來就有算薪水啊」。

不過關於「放假」當福利這點，《聯合新聞網》先前也曾報導過，有網友PO出公司福利，只要把特休請完，公司會給予額外全薪病假，然後公司就出現了許多「年初把假都排完，或者年底特別多人不舒服」的請假情況，1111人力銀行發言人曾仲葳也曾表示，近幾年企業越來越重視「幸福職場」，對員工友善的企業，在招募上更具吸引力，也能夠留得住人才。

特休 尾牙 薪水 上班族 社畜

延伸閱讀

長者、幼童大敵！過年吃年糕湯圓小心噎住 專家教急救法：先聽聲音

汐止公車座椅「髒到遊民不敢坐」 居民批：懷疑自己是幾等公民

可愛熊貓貼圖下架！「Yururin Panda」系列只剩5款能買 粉絲悲：早知買全套

強者都活得像隻羊？霍諾德99%吃素 醫揭優勢：爬101不會心肌梗塞

相關新聞

高職災、高違規「列管」半年 未有重大缺失才解除

為有效減災，勞動部推動為期三年的「強化職場減災行動計畫」，今進一步訂頒「加強監管高職災與高違規之廠場及工程執行計畫」，即...

高鐵駕駛門檻高「通過率僅5%」 新設4台自學模擬機增3.5訓練機會

過去高鐵列車駕駛若要自主訓練，都要前往桃園運務大樓使用自學模擬機，今年1月22日起，高鐵在北、中、南運轉中心及桃園運務大...

你抽到啥？網曝尾牙最想要大獎「不是實體物」 一票社畜直呼超需要

最近接近過年，各公司行號都在舉行尾牙，而尾牙環節中最受矚目的就是「抽獎」活動，人人都希望自己能抽中大獎，像是現金紅包、各種家電...

工讀時薪196反贏正職？最低工資調漲掀比較 網點名正職「這一點」完勝

2026年起，台灣最低基本工資再度調漲，每月最低工資提升至29,500元，調幅3.18%，每小時最低工資則調整為196元，創下基本工資連續十年調升的紀錄。不過，隨著新制上路，有網友開始討論，若單純以工

憂關稅遞延效應…勞動部公告減班休息薪資補貼 延長至7月底

為降低衝擊、穩定就業，事業單位若實施減班休息，勞工可運用勞動部的僱用安定措施，申領7成的薪資差額補貼，每月最高可領1萬1...

回應觀光缺工 台東把房務訓練送進綠島、蘭嶼開班授課

為提升離島地區民眾的就業能力，也回應觀光產業長期面臨的人力需求，台東縣政府把職業訓練資源直接帶進離島，專為綠島及蘭嶼居民...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。