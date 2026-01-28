你抽到啥？網曝尾牙最想要大獎「不是實體物」 一票社畜直呼超需要

最近接近過年，各公司行號都在舉行尾牙，而尾牙環節中最受矚目的就是「抽獎」活動，人人都希望自己能抽中大獎，像是現金紅包、各種家電、iPhone或是Switch等獎品。不過其中有個獎項，非實體物品，卻被很多員工稱為「最想要的獎品」，就是「帶薪特休假5天」，貼文曝光後，引發許多人討論。

一名網友在Threads發文表示，他參加了供應商舉辦的尾牙活動，在獎品清單中，發現有個是他最想要的獎品，就是「帶薪特休假5天」，這個獎品一出，馬上讓不少上班族大讚「很想抽到」，認為能夠好好休息5天，比拿到實體的獎品更有吸引力。

有網友大讚「這種獎品好過員工旅遊」、「這種應該是給原來只有一年資歷的人，特休7天再加上公司多給特休假5天，等於可以一年放12天，這樣比較好吧」、「之前老闆讓我們寫要什麼獎品，我就寫過3天休假」。但也有務實網友表示「這種獎品就算月薪10萬，換算下來才值1萬7千元，抽個iPhone都比較值得」、「這其實很便宜」、「特休本來就有算薪水啊」。

不過關於「放假」當福利這點，《聯合新聞網》先前也曾報導過，有網友PO出公司福利，只要把特休請完，公司會給予額外全薪病假，然後公司就出現了許多「年初把假都排完，或者年底特別多人不舒服」的請假情況，1111人力銀行發言人曾仲葳也曾表示，近幾年企業越來越重視「幸福職場」，對員工友善的企業，在招募上更具吸引力，也能夠留得住人才。