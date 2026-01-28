憂關稅遞延效應…勞動部公告減班休息薪資補貼 延長至7月底

為降低衝擊、穩定就業，事業單位若實施減班休息，勞工可運用勞動部的僱用安定措施，申領7成的薪資差額補貼，每月最高可領1萬1500元。勞動部今公告，考量關稅政策遞延效應、部分傳產仍面臨經營壓力等，僱用安定措施將延長至今年7月31日止。

為持續協助減班休息勞工穩定就業，勞動部公告「食品及飼品製造業」、「紡織業」、「橡膠製品製造業」、「塑膠製品製造業」、「金屬製品製造業」、「電力設備及配備製造業」、「機械設備製造業」、「汽車及其零件製造業」、「其他運輸工具及其零件製造業」9個行業的勞工，若公司通報實施減班休息達30天以上，勞工可申領7成的薪資差額補貼。

勞動部去年3月24日公告「橡膠製品製造業」等3行業辦理僱用安定措施，又為因應美國對等關稅、新台幣匯率波動或進口關稅政策調整等衝擊，去年8月再擴大適用對象至9行業，辦理期間至今年1月31日止。據統計，截至1月15日，勞動部已補助471家事業單位、7690名勞工薪資補貼，核發近5000萬元。

勞動部說，考量關稅政策遞延效應、部分傳統產業仍面臨經營壓力而仍有減班休息情形，又產業正處於復甦與轉型的關鍵期，為給予企業及勞工最大支持，僱用安定措施延長至7月31日。

勞動部進一步說明，如屬受僱於「僱用安定措施」公告適用9個行業的減班休息勞工，可申請薪資差額補貼，計算方式為勞工實施減班休息日前1個月至前3個月的平均月投保薪資及實施減班休息後實際協議薪資差額的70%發給（無條件進位至百位數），按月發給，每人每月最高可領1萬1500元。除薪資差額補貼，勞工若同時參加「減班休息勞工再充電計畫」訓練，還可在薪資差額內合併請領薪資差額補貼及訓練津貼。