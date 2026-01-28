回應觀光缺工 台東把房務訓練送進綠島、蘭嶼開班授課

快訊

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣政府把職業訓練資源直接帶進離島，專為綠島及蘭嶼居民開辦「房務清潔技術人員培訓班」，回應觀光產業長期面臨的人力需求。本報資料照片
為提升離島地區民眾的就業能力，也回應觀光產業長期面臨的人力需求，台東縣政府把職業訓練資源直接帶進離島，專為綠島及蘭嶼居民開辦「房務清潔技術人員培訓班」，即日起開放報名，預計3月開課。

縣府社會處表示，這次課程採「就地開班、在地上課」方式，讓離島居民不用特地搭船到本島，就能在島內接受完整、實用的職業訓練，減少舟車勞頓，也讓更多人有機會培養一技之長，提升就業競爭力。

離島地區因地理位置與交通條件限制，產業型態多以觀光旅宿及餐飲服務業為主，就業機會季節性高，不少業者也長期面臨缺工問題。因此以「把訓練送到離島」為出發點，透過在地培訓，協助居民累積專業技能，提升整體服務品質。

有在地旅宿業者表示，旺季時房務人力經常一位難求，若能透過在地培訓培養專業人員，不僅減輕業者招募壓力，也有助於提升住宿品質與遊客滿意度；也有離島居民認為，在島內就能學到實用技能，未來不論留在家鄉或投入相關產業，都多了一項穩定的工作選擇。

社會處長陳淑蘭說明，這次培訓班總訓練時數為240小時，安排於平日周一至周四上課，課程以實務操作為主，內容包含房務清潔標準流程、清潔用品與設備使用、安全衛生觀念及職場服務態度等，結訓後可投入旅宿、照顧服務及家事服務等相關工作。

另符合資格的學員受訓期間可依規定申請訓練生活津貼，減輕經濟負擔。綠島及蘭嶼課程名額有限，歡迎有興趣的民眾踴躍報名，洽詢電話089-355767。

