快訊

豐原蛋雞場大量死亡檢驗結果出爐 盧秀燕：確認禽流感陽性

別再堅持拿衣服出去曬了！家事達人教3技巧「年省下200小時」不看天氣臉色

美台關稅後再簽2項聲明！鎖定關鍵供應鏈安全 國務院讚「重要夥伴」

農曆春節求職潮 虎尾就業中心力推面試者服裝補助

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
虎尾就業中心將於農曆年前舉辦徵才活動。圖／虎尾就業中心提供
虎尾就業中心將於農曆年前舉辦徵才活動。圖／虎尾就業中心提供

農曆春節求職旺季將至，勞動部雲嘉南分署虎尾就業中心將於2月4日下午舉辦「衣舊暖薪年．共享永續緣」現場徵才活動，除邀集台塑勝高、矽品精密、麥當勞等企業進駐，並結合二手衣重製、春聯揮毫與視障按摩體驗，打造找工作、做公益的一站式服務。

虎尾就業中心主任廖家偉表示，為降低求職者經濟負擔，現場推廣「協助特定對象及弱勢者求職面試整備服裝服務計畫」，經評估符合資格者，每人每年最高補助2500元，用於面試服裝、剪髮或美容清潔；面試期間亦可申請餐食與交通費補助，每次最高300元、每年最高3600元。

此外，因應高齡化社會，虎尾就業中心今年起整合雲林縣銀髮人才服務據點資源，提供專屬諮詢與就業媒合。農曆年前預計持續與企業合作辦理14場單一徵才活動，包含全家便利商店、旭成食品行等廠商，釋出近500個工作機會。

2月4日活動當天另設置二手衣物交流專區，優先供有需求的求職者取用，並安排塔羅占卜增加趣味性。民眾若有求職或轉職需求，可洽虎尾就業中心（05-6330422），或至其臉書粉絲專頁、LINE@查詢最新職訓與創業訊息。

求職 面試 服裝

延伸閱讀

雲林增早療據點、到宅服務

早療需求增、家長跨縣市奔波 雲林再增療育據點免費上課還能到宅服務

返鄉虎尾18年投身眷村再造找回老家 魯紜湘獲首屆「金眷獎」

守護雲林虎尾建國眷村18年 魯紜湘獲特別貢獻獎

相關新聞

公司假日辦尾牙給「出席費」他仍不滿 網見金額秒心動：你不去我去

年關將近，正值各公司陸續舉辦尾牙活動之際，但若尾牙辦在假日可能會引起員工不滿。有網友表示，公司將尾牙安排在星期六中午舉行，即便出席者可領取5000元獎金，他仍然覺得不合理，於是想問問「可以上勞動局檢舉公司嗎？」

農曆春節求職潮 虎尾就業中心力推面試者服裝補助

農曆春節求職旺季將至，勞動部雲嘉南分署虎尾就業中心將於2月4日下午舉辦「衣舊暖薪年．共享永續緣」現場徵才活動，除邀集台塑...

減班休息薪資補貼延長辦理 勞工最高領1萬1500元

穩定減班休息勞工就業，勞動部今天宣布，考量關稅政策遞延效應等，將延長僱用安定措施至7月31日，9大行業勞工減班休息可申請...

就保法修法在即…民團提6大訴求 籲失業給付提高至投保薪資8成

勞動部於去年底預告修正「就業保險法」，刪除65歲投保年齡上限、失業給付等待期縮短至7天、增訂育嬰留職停薪津貼6+1個月等...

Z世代整頓職場 新進員工一招改掉公司幾十年陋習

不少公司近期都紛紛舉辦尾牙，犒賞員工一年來的辛勞。對此，一名網友分享，公司每年都會要求新人在春酒時上台表演，沒想到新進的Z世代職員，靠1招就改掉公司幾十年來的陋習。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

人人有iPhone 17 Pro！老公尾牙獎金6萬起跳 她嗨：我看傻眼

一名女網友分享，老公公司今年尾牙福利超好，不僅送每位員工一人一支iPhone 17 Pro，連尾牙抽獎環節也是人人有獎，讓她看了超級羨慕。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。