農曆春節求職潮 虎尾就業中心力推面試者服裝補助

農曆春節求職旺季將至，勞動部雲嘉南分署虎尾就業中心將於2月4日下午舉辦「衣舊暖薪年．共享永續緣」現場徵才活動，除邀集台塑勝高、矽品精密、麥當勞等企業進駐，並結合二手衣重製、春聯揮毫與視障按摩體驗，打造找工作、做公益的一站式服務。

虎尾就業中心主任廖家偉表示，為降低求職者經濟負擔，現場推廣「協助特定對象及弱勢者求職面試整備服裝服務計畫」，經評估符合資格者，每人每年最高補助2500元，用於面試服裝、剪髮或美容清潔；面試期間亦可申請餐食與交通費補助，每次最高300元、每年最高3600元。

此外，因應高齡化社會，虎尾就業中心今年起整合雲林縣銀髮人才服務據點資源，提供專屬諮詢與就業媒合。農曆年前預計持續與企業合作辦理14場單一徵才活動，包含全家便利商店、旭成食品行等廠商，釋出近500個工作機會。

2月4日活動當天另設置二手衣物交流專區，優先供有需求的求職者取用，並安排塔羅占卜增加趣味性。民眾若有求職或轉職需求，可洽虎尾就業中心（05-6330422），或至其臉書粉絲專頁、LINE@查詢最新職訓與創業訊息。