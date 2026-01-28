快訊

美台關稅後再簽2項聲明！鎖定關鍵供應鏈安全 國務院讚「重要夥伴」

如何確認日圓漲勢穩了？花旗教看這指標 出現後日圓能再強15%

經典賽／達比修有來了 以「特別教練」身分加入日本隊

聽新聞
0:00 / 0:00

減班休息薪資補貼延長辦理 勞工最高領1萬1500元

中央社／ 台北28日電

穩定減班休息勞工就業，勞動部今天宣布，考量關稅政策遞延效應等，將延長僱用安定措施至7月31日，9大行業勞工減班休息可申請薪資差額補貼，每月最高可領新台幣1萬1500元。

因應美國對等關稅、新台幣匯率波動及進口關稅政策調整等國際情勢變動，國內產業不僅產生憂慮，連帶勞工工作權也可能受影響，恐衝擊4.2萬名勞工。

雖然台美關稅談判底定，但勞動部今天發布新聞稿指出，考量關稅政策遞延效應、部分傳統產業仍面臨經營壓力而減班休息，加上產業正處於復甦轉型關鍵期，為給予企業及勞工最大支持，將公告9行業延續辦理僱用安定措施至7月31日。

9大行業包含「食品及飼品製造業」、「紡織業」、「橡膠製品製造業」、「塑膠製品製造業」、「金屬製品製造業」、「電力設備及配備製造業」、「機械設備製造業」、「汽車及其零件製造業」、「其他運輸工具及其零件製造業」。

勞動部表示，只要9行業在2月1日至7月31日期間有雇主協議實施減班休息達30日以上，且經地方勞政機關列冊通報的受僱勞工，就可依規定申領薪資差額補貼，補助減班休息前後薪資差額70%。

此外，除薪資差額補貼外，如果勞工還同時參加「減班休息勞工再充電計畫」的訓練，可以在薪資差額內合併請領薪資差額補貼及訓練津貼，協助勞工減輕減班休息期間薪資減少的影響。

假設一名每月投保薪資4萬5800元的勞工被減班休息至每月薪資為最低工資2萬9500元，等同每月薪資損失了1萬6300元，若該名勞工領取薪資差額補貼1萬1500元（無條件進位至百位數），剩下的4800元可透過勞工再充電計畫，領取每小時196元的訓練津貼，以達到薪資未減損目標。

根據統計，僱用安定措施從去年3月實施、8月擴大對象至9行業後，截至今年1月15日止，已補助471家事業單位共7690名勞工薪資補貼，核發近5000萬元。

減班休息 投保薪資 差額補貼

延伸閱讀

共和黨內訌錄音流出 參議員諫言遭川普飆罵髒話

育嬰留停按日申請今年上路！健保署整理3大QA 保費當月底一次申報即可

提升職能導向課程品質 勞動部補助最高100萬

新任政風高階主管聯合宣誓 鄭銘謙：掌握輿情即時澄清回應人民期待

相關新聞

公司假日辦尾牙給「出席費」他仍不滿 網見金額秒心動：你不去我去

年關將近，正值各公司陸續舉辦尾牙活動之際，但若尾牙辦在假日可能會引起員工不滿。有網友表示，公司將尾牙安排在星期六中午舉行，即便出席者可領取5000元獎金，他仍然覺得不合理，於是想問問「可以上勞動局檢舉公司嗎？」

減班休息薪資補貼延長辦理 勞工最高領1萬1500元

穩定減班休息勞工就業，勞動部今天宣布，考量關稅政策遞延效應等，將延長僱用安定措施至7月31日，9大行業勞工減班休息可申請...

就保法修法在即…民團提6大訴求 籲失業給付提高至投保薪資8成

勞動部於去年底預告修正「就業保險法」，刪除65歲投保年齡上限、失業給付等待期縮短至7天、增訂育嬰留職停薪津貼6+1個月等...

Z世代整頓職場 新進員工一招改掉公司幾十年陋習

不少公司近期都紛紛舉辦尾牙，犒賞員工一年來的辛勞。對此，一名網友分享，公司每年都會要求新人在春酒時上台表演，沒想到新進的Z世代職員，靠1招就改掉公司幾十年來的陋習。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

人人有iPhone 17 Pro！老公尾牙獎金6萬起跳 她嗨：我看傻眼

一名女網友分享，老公公司今年尾牙福利超好，不僅送每位員工一人一支iPhone 17 Pro，連尾牙抽獎環節也是人人有獎，讓她看了超級羨慕。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

離職原因瞞不住？都市傳說分6時間點 「10年以上」被讚最準

鄰近農曆過年，不少人會趁此時離職，謀求更好的職缺並規劃未來。一名網友發文，指出各個離職時間點其中的原因，並強調「工作十年以上還未離職的人，通常是別人離職的原因」，此文贏得許多網友的認可，直言：「最後一個最準」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。