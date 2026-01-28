公司假日辦尾牙給「出席費」他仍不滿 網見金額秒心動：你不去我去

年關將近，正值各公司陸續舉辦尾牙活動之際，但若尾牙辦在假日可能會引起員工不滿。有網友表示，公司將尾牙安排在星期六中午舉行，即便出席者可領取5000元獎金，他仍然覺得不合理，於是想問問「可以上勞動局檢舉公司嗎？」

2026-01-28 10:41