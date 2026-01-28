聽新聞
公司假日辦尾牙給「出席費」他仍不滿 網見金額秒心動：你不去我去
年關將近，正值各公司陸續舉辦尾牙活動之際，但若尾牙辦在假日可能會引起員工不滿。有網友表示，公司將尾牙安排在星期六中午舉行，即便出席者可領取5000元獎金，他仍然覺得不合理，於是想問問「可以上勞動局檢舉公司嗎？」
一名網友在PTT「八卦板」發文表示，尾牙在星期六中午舉辦，平時規定下班後不得透過LINE處理公事，卻讓員工用私人放假時間出席尾牙，雖然出席者有獎金5000元，但仍認為不太合理，此文一出，吸引不少熱烈討論。
對於勞基法部分，網友表示，「你可以不要去」、「不是工作時段，無勞基法的適用」、「沒有強制出席，沒辦法吧」、「沒問題啊，勞基法又沒規定一定要發獎金，除非不去會扣薪水，不然那些尾牙到場才能抽獎的就都有事」、「尾牙你可以不參加，公司也可以不用發額外獎金」。
有網友則認為，若有出席費願意去尾牙，「領5000我會去」、「你不去我去，5000給我」、「能領5000又能吃喝，幹嘛不去」、「有出席費我就算了」、「看你日薪有沒有大於5000」、「金融業也都週末尾牙啊！5千不錯了啦！」、「加班費5000，還有東西吃，你不爽可以不要去」。
