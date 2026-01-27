勞動部助職災死亡勞工遺屬 可代墊假扣押擔保金

快訊

中央社／ 台北27日電

為提供職災死亡勞工遺屬更多協助，勞動部今天訂定要點，遺屬可透過法扶，申請代墊假扣押提存擔保金，最高金額100萬元，盼減輕遺屬進行民事訴訟假扣押程序的經濟負擔。

根據勞動部統計，國內有3成職災死亡和解案金額低於新台幣300萬元，與勞資雙方資訊、權力與經濟不對等有關；勞動部去年底宣布推動職災勞工及家屬法律權益協助方案，盼擴大7措施，提供有力支持。

在訴訟協助部分，勞動部近日正式訂定「勞動部代墊職業災害死亡勞工遺屬民事訴訟假扣押提存擔保金作業要點」，將給予職災死亡勞工遺屬更多協助。

勞動部職業安全衛生署職災勞工保護組組長林秋妙今天告訴中央社記者，勞工若不幸遇職災死亡，遺屬後續請求職業災害補償或賠償訴訟時，可能遇到雇主在訴訟前脫產，若家屬不能即早申請假扣押，後續可能出現「勝訴卻無財產可執行」情況。

林秋妙表示，雖然現行勞動事件法明定，關於職業災害補償或賠償案件，法院要求的擔保金不可以高於請求標的1/10；但職災案件金額通常較龐大，即便是求償1000萬元，1/10也要100萬元，對遺屬來說是一大筆負擔。

林秋妙指出，為協助遺屬家屬能順利進行對雇主財產的假扣押，勞動部訂定要點，將提供代墊假扣押提存擔保金服務，金額上限為100萬元。

若職災死亡勞工的遺屬有需要，林秋妙說，可透過法扶基金會向勞動部申請，盼能協助遺屬減輕因進行民事訴訟假扣押程序的經濟負擔。

