台鐵招考正備取1771名 報名期限延長至2/5

中央社／ 台北27日電

台鐵115年啟動新一年度公開甄選，招募類別涵蓋運務、工務、財務管理、會計、人力資源等，正、備取人員共1771名，原訂報名期限至1月29日，台鐵今天公告，延長至2月5日晚間11時止。

台鐵公司今天在官方臉書粉絲團公告，招募報名和繳費期限延長一週，從原本的1月29日晚間11時，延長至2月5日晚間11時止，並向考生喊話，「別再猶豫了，趁著時間還來得及，現在就點擊報名。」

其中體能、筆試測驗延後一週進行，分別順延至3月7日、3月22日，但口試和術科日期維持不變，仍是4月19日，並依照原訂規劃在4月30日公告錄取名單。

根據台鐵公司先前公告甄試簡章，招募職類涵蓋運務、工務（土木工程、建築工程、養路工程）、電務（電務、電力、電扶梯）、機務（機械、電機、消防工程），以及職安管理、職安護理、材料管理、財務管理、會計、廉政、資訊、企劃研析、事務管理、人力資源、餐旅服務及廚工等領域，服務地點遍及全台各地。

在薪資與報考資格方面，台鐵公司說明，助理工程師與助理管理師職務須具碩士學歷，或大學畢業並具2年以上相關工作經驗，起薪為每月新台幣4萬5130元，最高可達5萬9210元。

其他像是技術員與事務員職務，依類科需求開放專科以上畢業者報考，起薪為每月4萬2580元，最高可達5萬5660元；助理技術員、助理事務員、助理站務員及服務員等職務，則開放高中（職）畢業者報考，起薪分別為每月4萬10元及3萬7230元，最高分別可達5萬1960元及4萬3750元。

針對實際從事現場維修或夜間作業人員，台鐵表示，依規定提供夜點費、危險加給，花東地區也設有地域加給等補助措施。

台鐵 財務 人力

相關新聞

Z世代整頓職場 新進員工一招改掉公司幾十年陋習

不少公司近期都紛紛舉辦尾牙，犒賞員工一年來的辛勞。對此，一名網友分享，公司每年都會要求新人在春酒時上台表演，沒想到新進的Z世代職員，靠1招就改掉公司幾十年來的陋習。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

人人有iPhone 17 Pro！老公尾牙獎金6萬起跳 她嗨：我看傻眼

一名女網友分享，老公公司今年尾牙福利超好，不僅送每位員工一人一支iPhone 17 Pro，連尾牙抽獎環節也是人人有獎，讓她看了超級羨慕。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

離職原因瞞不住？都市傳說分6時間點 「10年以上」被讚最準

鄰近農曆過年，不少人會趁此時離職，謀求更好的職缺並規劃未來。一名網友發文，指出各個離職時間點其中的原因，並強調「工作十年以上還未離職的人，通常是別人離職的原因」，此文贏得許多網友的認可，直言：「最後一個最準」。

尾牙頭獎是鍋子！工讀生在群組求交換 老闆火大：下次改發3千

許多公司會在尾牙上舉辦抽獎活動。一名網友發文，稱公司一位00後的工讀妹妹在尾牙上抽到最大獎「鍋子」，她不想要這個禮物於是詢問其他人是否願意跟她交換，未料此舉引起老闆的不滿，直言：「下次改成獎金3000元為最大獎」。

降營造業職災 擬強制推有「職安卡」才能上工

營造業素有職災「死亡之組」之稱，二○二四年營造業墜落死亡八十三人，其中高達七十一人都未接受職業安全衛生教育訓練，占比高達...

職安卡覆蓋率低 勞團：教育訓練成本應在雇主

勞動部擬全面推動台灣職安卡強制認證，工作傷害受害人協會專員賀光卍說，肯定此方向，但也提醒，目前營造業勞工若自行到辦訓單位...

