台鐵招考正備取1771名 報名期限延長至2/5
台鐵115年啟動新一年度公開甄選，招募類別涵蓋運務、工務、財務管理、會計、人力資源等，正、備取人員共1771名，原訂報名期限至1月29日，台鐵今天公告，延長至2月5日晚間11時止。
台鐵公司今天在官方臉書粉絲團公告，招募報名和繳費期限延長一週，從原本的1月29日晚間11時，延長至2月5日晚間11時止，並向考生喊話，「別再猶豫了，趁著時間還來得及，現在就點擊報名。」
其中體能、筆試測驗延後一週進行，分別順延至3月7日、3月22日，但口試和術科日期維持不變，仍是4月19日，並依照原訂規劃在4月30日公告錄取名單。
根據台鐵公司先前公告甄試簡章，招募職類涵蓋運務、工務（土木工程、建築工程、養路工程）、電務（電務、電力、電扶梯）、機務（機械、電機、消防工程），以及職安管理、職安護理、材料管理、財務管理、會計、廉政、資訊、企劃研析、事務管理、人力資源、餐旅服務及廚工等領域，服務地點遍及全台各地。
在薪資與報考資格方面，台鐵公司說明，助理工程師與助理管理師職務須具碩士學歷，或大學畢業並具2年以上相關工作經驗，起薪為每月新台幣4萬5130元，最高可達5萬9210元。
其他像是技術員與事務員職務，依類科需求開放專科以上畢業者報考，起薪為每月4萬2580元，最高可達5萬5660元；助理技術員、助理事務員、助理站務員及服務員等職務，則開放高中（職）畢業者報考，起薪分別為每月4萬10元及3萬7230元，最高分別可達5萬1960元及4萬3750元。
針對實際從事現場維修或夜間作業人員，台鐵表示，依規定提供夜點費、危險加給，花東地區也設有地域加給等補助措施。
