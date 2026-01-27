Z世代整頓職場 新進員工一招改掉公司幾十年陋習

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，公司每年都會要求新人在春酒時上台表演，沒想到新進的Z世代職員，靠1招就改掉公司幾十年來的陋習。示意圖／Ingimage
不少公司近期都紛紛舉辦尾牙，犒賞員工一年來的辛勞。對此，一名網友分享，公司每年都會要求新人在春酒時上台表演，沒想到新進的Z世代職員，靠1招就改掉公司幾十年來的陋習。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，近期公司邀請講師，宣導職場霸凌防制課程，結果有一名新進同仁提問「公司都要求新進人員春酒強迫表演，算霸凌嗎？」，沒想到這一問之下，今年公司的春酒表演改成自由參加，讓他驚呼「Z世代直接改掉了幾十年來的陋習」。

貼文一出後，多數網友都表示「聽說…Z世代是來整頓職場的」、「天啊Z世代好優秀」、「新生代才是拯救勞基法的英雄」、「超討厭叫員工表演，窮到請不起表演團體也不要這樣折磨員工，好好吃飯就好了吧」、「下班後能自由參加的才叫聚餐，強迫一定要去的叫加班」、「讚！超討厭這種尾牙要強迫表演的文化」、「一直覺得強迫表演是霸凌，違反個人意願，還要取悅上層，讓他們開心」。

此外，也有部分網友建議「如果制度改成：自由參加+表演的有獎金，這樣就好很多」、「改成報名上台表演，每組獎金3萬，讓你看看Z世代有多踴躍」、「尾牙活動開放自由報名，一個節目15分鐘，獎勵金3萬，只選拔10組，你看有多少人搶著報名」。

職場霸凌 Z世代 春酒 尾牙

相關新聞

人人有iPhone 17 Pro！老公尾牙獎金6萬起跳 她嗨：我看傻眼

一名女網友分享，老公公司今年尾牙福利超好，不僅送每位員工一人一支iPhone 17 Pro，連尾牙抽獎環節也是人人有獎，讓她看了超級羨慕。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

離職原因瞞不住？都市傳說分6時間點 「10年以上」被讚最準

鄰近農曆過年，不少人會趁此時離職，謀求更好的職缺並規劃未來。一名網友發文，指出各個離職時間點其中的原因，並強調「工作十年以上還未離職的人，通常是別人離職的原因」，此文贏得許多網友的認可，直言：「最後一個最準」。

尾牙頭獎是鍋子！工讀生在群組求交換 老闆火大：下次改發3千

許多公司會在尾牙上舉辦抽獎活動。一名網友發文，稱公司一位00後的工讀妹妹在尾牙上抽到最大獎「鍋子」，她不想要這個禮物於是詢問其他人是否願意跟她交換，未料此舉引起老闆的不滿，直言：「下次改成獎金3000元為最大獎」。

降營造業職災 擬強制推有「職安卡」才能上工

營造業素有職災「死亡之組」之稱，二○二四年營造業墜落死亡八十三人，其中高達七十一人都未接受職業安全衛生教育訓練，占比高達...

職安卡覆蓋率低 勞團：教育訓練成本應在雇主

勞動部擬全面推動台灣職安卡強制認證，工作傷害受害人協會專員賀光卍說，肯定此方向，但也提醒，目前營造業勞工若自行到辦訓單位...

