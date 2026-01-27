Z世代整頓職場 新進員工一招改掉公司幾十年陋習

不少公司近期都紛紛舉辦尾牙，犒賞員工一年來的辛勞。對此，一名網友分享，公司每年都會要求新人在春酒時上台表演，沒想到新進的Z世代職員，靠1招就改掉公司幾十年來的陋習。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，近期公司邀請講師，宣導職場霸凌防制課程，結果有一名新進同仁提問「公司都要求新進人員春酒強迫表演，算霸凌嗎？」，沒想到這一問之下，今年公司的春酒表演改成自由參加，讓他驚呼「Z世代直接改掉了幾十年來的陋習」。

貼文一出後，多數網友都表示「聽說…Z世代是來整頓職場的」、「天啊Z世代好優秀」、「新生代才是拯救勞基法的英雄」、「超討厭叫員工表演，窮到請不起表演團體也不要這樣折磨員工，好好吃飯就好了吧」、「下班後能自由參加的才叫聚餐，強迫一定要去的叫加班」、「讚！超討厭這種尾牙要強迫表演的文化」、「一直覺得強迫表演是霸凌，違反個人意願，還要取悅上層，讓他們開心」。

此外，也有部分網友建議「如果制度改成：自由參加+表演的有獎金，這樣就好很多」、「改成報名上台表演，每組獎金3萬，讓你看看Z世代有多踴躍」、「尾牙活動開放自由報名，一個節目15分鐘，獎勵金3萬，只選拔10組，你看有多少人搶著報名」。