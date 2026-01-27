人人有iPhone 17 Pro！老公尾牙獎金6萬起跳 她嗨：我看傻眼

一名女網友分享，另一半公司今年尾牙福利超好，不僅送每位員工一人一支iPhone 17 Pro，連尾牙抽獎環節也是人人有獎，讓她看了超級羨慕。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在社群平台「Threads」提到，今年一同參加老公公司尾牙，雖然不是大型企業，但福利完全不輸大公司，像是贈送全體員工一人一支iPhone 17 Pro 256g，連尾牙抽獎都是人人有獎，獎金最低6萬、最高17萬，讓她直接刷新三觀，直呼「我在旁邊看傻眼」。

貼文一出後，不少網友都表示「只能說，別人的公司都是最棒的」、「別人的公司，總是不會讓我失望」、「你先生公司有缺人嗎？我可以去掃廁所」、「別人家的老闆，都不會讓人失望」、「這種優質的老闆，公司才會賺錢」、「好棒的老闆，難怪年年賺大錢」、「跟對老闆真的很重要」、「公司有欠小編嗎？因為我也想換手機」、「太讓人羨慕了」、「不好意思請問還有缺掃地阿姨嗎？我現在去應徵」。

對此，有知情人士在留言區指出，這間公司為「輝煌達有限公司」，主要從事榨乳機及酪農牧場相關設備製造，公司成立近30年，規模不大，資本額約500萬元，屬於典型中小企業，但老闆願意將經營成果與利潤回饋員工，福利給得毫不手軟，被視為能穩定經營多年的關鍵之一。