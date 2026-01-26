離職原因瞞不住？都市傳說分6時間點 「10年以上」被讚最準

鄰近農曆過年，不少人會趁此時離職，謀求更好的職缺並規劃未來。一名網友發文，指出各個離職時間點其中的原因，並強調「工作十年以上還未離職的人，通常是別人離職的原因」，此文贏得許多網友的認可，直呼「最後一個最準」。

一名網友在Threads發文，分享一段流傳已久的說法，從員工離職的時機點，可以看出其中的原因，包括：3個月內離職通常和工作本身相關；6個月到1年則和直屬主管有關；1年半到2年內離職和組織文化有關；3年到5年離職和個人發展有關；5年以上離職則是職業倦怠。原PO認為此說法「好像有點準」，並重點強調，10年以上還未離職的人，「通常是別人離職的原因」。

此文一出，引起網友們的共鳴，紛紛表示「很準」，「我只能回答，這答案正確率突破100%」、「滿準的」、「好像有道理」、「我就是，6個月一到就離職的」、「喜歡最後一句」、「最後一個最準」。

但也有網友表達不同看法，「超過10年可能是家族企業成員或生了小孩腳麻跑不了，所以沒事千萬別生，遇到爛工作你就一輩子被綁定」、「第一點少了一個，ㄧ定跟人有關係」、「個人經驗，1、2、4點都算對（沒有3的經驗），5的部分，前2次7年離職的原因都是公司走下坡所以轉換跑道，目前正邁入第3次7年」。

更有網友談到離職成本的問題，建議想離職的網友不要跟荷包過不去，忍耐也是一種選擇，「離職率與福利呈反比，特別是當股票需要分數年兌現，離職成本太高的時候，忍一忍就算了，別跟荷包過不去」。