快訊

超級幸運！只花23元就中統一發票千萬元 花1元中百萬雲端專屬獎

簡立峰專欄／Meta買Manus啟示錄 為何AI新創出走中國？

霍諾德攻頂101主持人超大咖！NASA專家擁7千萬YT訂閱數 閃粉炸彈也是他做的

聽新聞
0:00 / 0:00

尾牙頭獎是鍋子！工讀生在群組求交換 老闆火大：下次改發3千

聯合新聞網／ 綜合報導
一位工讀妹妹在尾牙上抽到最大獎「鍋子」，直接在群組詢問是否有人願意交換，引起老闆的不滿。尾牙幸運兒示意圖。 圖／AI生成
一位工讀妹妹在尾牙上抽到最大獎「鍋子」，直接在群組詢問是否有人願意交換，引起老闆的不滿。尾牙幸運兒示意圖。 圖／AI生成

許多公司會在尾牙上舉辦抽獎活動，一名網友發文，稱公司一位00後的工讀妹妹在尾牙上抽到最大獎「鍋子」，但她不想要這個禮物，於是詢問其他人是否願意跟她交換，未料此舉引起老闆的不滿，直言「下次改成獎金3000元為最大獎」。

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」發文，表示近日公司舉辦年終尾牙，一位00後的工讀生妹妹抽中了頭獎「鍋子」，她本身根本用不到，於是在公司群組上詢問是否有人願意跟她交換。有同事回應確實很想要這組鍋具，無奈家裡放不下，同時也驚訝地說：「這是最大獎耶！」

然而此舉引起了老闆的不滿，老闆在群組中表示，尾牙抽獎是公司體恤員工的心意，如果想交換獎品，私底下問就好了，直接在群組說的行為很不妥，並指出下次最大獎會改成「獎金3000元」。

此文一出，不少網友紛紛指責老闆「玻璃心」，「老闆在玻璃心什麼？用不到的東西跟別人交換有什麼問題」、「就是爛才會被換，夠好的都送家人跟直接賣了，還玻璃心」、「這老闆不行，用不到的東西想跟人換不行嗎？又不是每個員工家裡都缺鍋子」、「鍋子最大獎，就是故意在洗老闆的臉啊，還好意思生氣，玻璃到爆」。

還有網友驚訝鍋子竟然是尾牙最大獎，「放個鍋子當最大獎，不知道的人還以為這鍋子價值不菲呢」、「最大獎是鍋子不好笑嗎」、「最大獎是鍋子，無言了」、「3000還比這個鍋子有價值」、「好幽默喔，這是最大獎」。

但也有網友覺得工讀妹妹社會歷練不足，「情商不夠，除非家裡有礦，只是出來體驗生活，不然以後生活不易，還是得了解一些人情世故」、「老闆應該是覺得在大群上問他沒面子，私底下再說很重要」、「不是說妹妹這樣做法是錯的，但職場上還是要給老闆一些面子」、「無論如何我是覺得不應該在大群組問，這是對送禮人基本的禮貌」。

尾牙 職場 老闆 玻璃心

延伸閱讀

新人尾牙中10萬拒請客！他怒噴「不會做人」 網一面倒：陋習

別人的老闆不讓人失望！尾牙普發AI筆電 前員工：每年都送3C

尾牙不是吃飯而已！命理師曝「三層轉運法」12生肖吸金關鍵一次看

尾牙、春節喝酒多 防急性胃炎、胃潰瘍 醫五大建議…喝酒少吃這一物

相關新聞

尾牙頭獎是鍋子！工讀生在群組求交換 老闆火大：下次改發3千

許多公司會在尾牙上舉辦抽獎活動。一名網友發文，稱公司一位00後的工讀妹妹在尾牙上抽到最大獎「鍋子」，她不想要這個禮物於是詢問其他人是否願意跟她交換，未料此舉引起老闆的不滿，直言：「下次改成獎金3000元為最大獎」。

降營造業職災 擬強制推有職安卡才能上工

營造業素有職災「死亡之組」之稱，二○二四年營造業墜落死亡八十三人，其中高達七十一人都未接受職業安全衛生教育訓練，占比高達...

職安卡覆蓋率低 勞團：教育訓練成本應在雇主

勞動部擬全面推動台灣職安卡強制認證，工作傷害受害人協會專員賀光卍說，肯定此方向，但也提醒，目前營造業勞工若自行到辦訓單位...

30歲要有多少存款？男只有逾5萬 驚見同輩名錶、存款金額深感崩潰

每個人的際遇都不同，「不要去羨慕，不要去妒忌」。台灣1名30歲男子在網上表示，身邊同學月薪3至4萬新台幣（約7,500至1萬港元），不但購買股...

勞工月均加班時數 去年增1.5小時

勞動部昨公布「一一四年勞工生活及就業狀況調查統計結果」，有加班情形的勞工占百分之卅六點三，雖比前一年調查減少百分之○點三...

調查曝2成4勞工下班後仍被交辦工作 「這行業」加班比率最高

勞動部最新勞工生活及就業狀況調查顯示，有3成6勞工近一年曾加班、平均每月加班16.2小時，較113年增加，另有24.6%...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。