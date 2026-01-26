尾牙頭獎是鍋子！工讀生在群組求交換 老闆火大：下次改發3千

許多公司會在尾牙上舉辦抽獎活動，一名網友發文，稱公司一位00後的工讀妹妹在尾牙上抽到最大獎「鍋子」，但她不想要這個禮物，於是詢問其他人是否願意跟她交換，未料此舉引起老闆的不滿，直言「下次改成獎金3000元為最大獎」。

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」發文，表示近日公司舉辦年終尾牙，一位00後的工讀生妹妹抽中了頭獎「鍋子」，她本身根本用不到，於是在公司群組上詢問是否有人願意跟她交換。有同事回應確實很想要這組鍋具，無奈家裡放不下，同時也驚訝地說：「這是最大獎耶！」

然而此舉引起了老闆的不滿，老闆在群組中表示，尾牙抽獎是公司體恤員工的心意，如果想交換獎品，私底下問就好了，直接在群組說的行為很不妥，並指出下次最大獎會改成「獎金3000元」。

此文一出，不少網友紛紛指責老闆「玻璃心」，「老闆在玻璃心什麼？用不到的東西跟別人交換有什麼問題」、「就是爛才會被換，夠好的都送家人跟直接賣了，還玻璃心」、「這老闆不行，用不到的東西想跟人換不行嗎？又不是每個員工家裡都缺鍋子」、「鍋子最大獎，就是故意在洗老闆的臉啊，還好意思生氣，玻璃到爆」。

還有網友驚訝鍋子竟然是尾牙最大獎，「放個鍋子當最大獎，不知道的人還以為這鍋子價值不菲呢」、「最大獎是鍋子不好笑嗎」、「最大獎是鍋子，無言了」、「3000還比這個鍋子有價值」、「好幽默喔，這是最大獎」。

但也有網友覺得工讀妹妹社會歷練不足，「情商不夠，除非家裡有礦，只是出來體驗生活，不然以後生活不易，還是得了解一些人情世故」、「老闆應該是覺得在大群上問他沒面子，私底下再說很重要」、「不是說妹妹這樣做法是錯的，但職場上還是要給老闆一些面子」、「無論如何我是覺得不應該在大群組問，這是對送禮人基本的禮貌」。