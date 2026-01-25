聽新聞
0:00 / 0:00

職安卡覆蓋率低 勞團：教育訓練成本應在雇主

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導

勞動部擬全面推動台灣職安卡強制認證，工作傷害受害人協會專員賀光卍說，肯定此方向，但也提醒，目前營造業勞工若自行到辦訓單位上課，須自掏腰包付學費，少賺一天，是上課意願低的原因，應由雇主承擔訓練成本。

賀光卍指出，全台從事營造業約七、八十萬人，但台灣職安卡推動迄今六年半，僅廿幾萬、三成多的人取得台灣職安卡，覆蓋率偏低，主要原因在於營造業的點工特性，以日計酬，每隔幾天就換一個工地，如果雇主未落實安衛訓練，工人也不會想自己花錢、花時間到勞檢機構或辦訓單位上課，賺錢溫飽比較重要。

他肯定勞動部擬推動台灣職安卡作為營造工地的入場管理機制，讓教育訓練更能落實，若工人具備足夠的安全意識，理解危害情境，相信對現場控災會有作用。

他建議不要只是紙上談兵，應深化課程，加入實務演練，且目前台灣職安卡只限定營造業，但戶外廣告裝置、冷氣安裝維修等也屬高風險作業，也應納入適用。

賀光卍強調，製造業或其他行業都是雇主辦訓，如果營造業雇主要求工人一定要有台灣職安卡，安衛教育訓練成本理應由雇主負擔，不該轉嫁給勞工。

台灣職業安全健康連線執行長黃怡翎，也贊同全面推動台灣職安卡，她建議要整合六小時課程，分不同工種細緻化課程，除提高工人危害意識，工地間不同作業的橫向連結也必須建立，才不會釀成像先前台中全聯倉儲大火的悲劇。

延伸閱讀

高雄治「土方之亂」新制挨轟 土木技師反彈：把技師當監工

高雄豪宅工地半夜26樓頂失火 市府勒令停工鑑定開罰9萬元

民團：政府能源轉型打假球 空汙常被排除在職業病認定之外

ESG 最前線／落實防墜管理 杜絕職安缺口

相關新聞

降營造業職災 擬強制推有職安卡才能上工

營造業素有職災「死亡之組」之稱，二○二四年營造業墜落死亡八十三人，其中高達七十一人都未接受職業安全衛生教育訓練，占比高達...

職安卡覆蓋率低 勞團：教育訓練成本應在雇主

勞動部擬全面推動台灣職安卡強制認證，工作傷害受害人協會專員賀光卍說，肯定此方向，但也提醒，目前營造業勞工若自行到辦訓單位...

30歲要有多少存款？男只有逾5萬 驚見同輩名錶、存款金額深感崩潰

每個人的際遇都不同，「不要去羨慕，不要去妒忌」。台灣1名30歲男子在網上表示，身邊同學月薪3至4萬新台幣（約7,500至1萬港元），不但購買股...

勞工月均加班時數 去年增1.5小時

勞動部昨公布「一一四年勞工生活及就業狀況調查統計結果」，有加班情形的勞工占百分之卅六點三，雖比前一年調查減少百分之○點三...

調查曝2成4勞工下班後仍被交辦工作 「這行業」加班比率最高

勞動部最新勞工生活及就業狀況調查顯示，有3成6勞工近一年曾加班、平均每月加班16.2小時，較113年增加，另有24.6%...

勞動部最新調查出爐 勞工平均每月「加班增1.5小時」這行業占比最高

勞動部今公布「114年勞工生活及就業狀況調查統計結果」，有加班情形的勞工占36.3%，雖比前一年調查減少0.3%，但平均...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。