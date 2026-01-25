30歲要有多少存款？男只有逾5萬 驚見同輩名錶、存款金額深感崩潰

每個人的際遇都不同，「不要去羨慕，不要去妒忌」。台灣1名30歲男子在網上表示，身邊同學月薪3至4萬新台幣，不但購買股票，而且「一次過」購買售價20至30萬新台幣的手錶，其中1人銀行戶口更有70萬新台幣存款，反觀自己戶口只有5萬至6萬新台幣，疑惑「30歲沒存款是不是真的沒救了？」。

許多網友笑說「存款70萬敢買20萬的錶也沒比你好多少，不用擔心」、「你不要被詐騙就好」、「想法負面消極，才會一輩子都沒錢」。

「一次付清」買售價20至30萬新台幣手錶

原PO在「Dcard討論區」表示，身邊同學月薪3至4萬新台幣，而且和家人同住，每日都在聊股票，甚至購買價值20至30萬新台幣手錶，原PO詢問是否分期付款，「結果都是刷卡1次付清」。

30歲應該要有多少存款？

原PO有次見到他們開戶口檢查，發現其中1人有70萬新台幣存款，「想想自己就好爛」，大約只有5萬至6萬新台幣，好奇「能買得起20至30萬的手錶、刷卡1次付清、然後薪水3至4萬，這樣的人非常多吧？」，而他今年30歲，「是不是真的沒救了」？

網友安慰︰跟人比較永遠比不完

貼文引來許多網友留言，「如果覺得自己很弱，那就強迫自己開始存股，沒什麼好比的」、「跟人比較永遠比不完」、「何必管別人，自己生活就好，股票這種大多人只報贏的，輸都安靜不敢提」。

