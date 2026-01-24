勞工月均加班時數 去年增1.5小時

勞動部昨公布「一一四年勞工生活及就業狀況調查統計結果」，有加班情形的勞工占百分之卅六點三，雖比前一年調查減少百分之○點三，但平均每月延長工時十六點二小時，比前一年的十四點七小時，高出一點五小時，也比一一二年增加二點八小時。

據勞動部調查，前年六月至去年五月間，有延長工時的勞工占百分之卅六點三，其中，有加班者平均每月延長工時十六點二小時，若按行業別，以出版影音及資通訊業占百分之四十八點二最高，其次為電力及燃氣供應業百分之四十七點六、金融及保險業百分之四十五點一。

對比前年有加班者占百分之卅六點六，去年加班者比率下降百分之○點三，但每月平均加班時數卻比增加一點五個小時。

勞動部調查也發現，近一年勞工在下班後接獲公司以電話、網路、ＬＩＮＥ等通訊形式交辦工作占百分之廿四點六，比前一年下降百分之○點九，百分廿九點三的勞工反映近一年下班後從未接獲服務單位以電話、網路等各類形式聯繫。至於有百分之七十點七有接獲者，認為聯繫方式，如內容、時間或次數等會造成困擾占百分之十點九。

調查顯示，近一年接獲交辦且當下即執行工作者為百分之五點一，執行工作地點回公司者百分之一點五，在非公司執行占百分之四點一，而後者平均每月實際執行工作時數為五點一小時，比前一年多出兩個小時。

台灣工人鬥陣總工會理事長何政家分析，每月平均延長工時增加，恐是產業缺工或雇主顧慮成本不願增聘人力等情況所致，但他強調工時高有多方因素，難單一而論；另因勞動部調查區間，未增加國定假日天數，即便今年調查的延長工時時數下降，也難看出顯著差異，勞動部應進一步分析原因，找出結構性問題，才有助對症下藥。