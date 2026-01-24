聽新聞
0:00 / 0:00

勞工月均加班時數 去年增1.5小時

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導

勞動部昨公布「一一四年勞工生活及就業狀況調查統計結果」，有加班情形的勞工占百分之卅六點三，雖比前一年調查減少百分之○點三，但平均每月延長工時十六點二小時，比前一年的十四點七小時，高出一點五小時，也比一一二年增加二點八小時。

據勞動部調查，前年六月至去年五月間，有延長工時的勞工占百分之卅六點三，其中，有加班者平均每月延長工時十六點二小時，若按行業別，以出版影音及資通訊業占百分之四十八點二最高，其次為電力及燃氣供應業百分之四十七點六、金融及保險業百分之四十五點一。

對比前年有加班者占百分之卅六點六，去年加班者比率下降百分之○點三，但每月平均加班時數卻比增加一點五個小時。

勞動部調查也發現，近一年勞工在下班後接獲公司以電話、網路、ＬＩＮＥ等通訊形式交辦工作占百分之廿四點六，比前一年下降百分之○點九，百分廿九點三的勞工反映近一年下班後從未接獲服務單位以電話、網路等各類形式聯繫。至於有百分之七十點七有接獲者，認為聯繫方式，如內容、時間或次數等會造成困擾占百分之十點九。

調查顯示，近一年接獲交辦且當下即執行工作者為百分之五點一，執行工作地點回公司者百分之一點五，在非公司執行占百分之四點一，而後者平均每月實際執行工作時數為五點一小時，比前一年多出兩個小時。

台灣工人鬥陣總工會理事長何政家分析，每月平均延長工時增加，恐是產業缺工或雇主顧慮成本不願增聘人力等情況所致，但他強調工時高有多方因素，難單一而論；另因勞動部調查區間，未增加國定假日天數，即便今年調查的延長工時時數下降，也難看出顯著差異，勞動部應進一步分析原因，找出結構性問題，才有助對症下藥。

加班 勞動部 國定假日 工時

延伸閱讀

歲末趕工潮！職災、超時過勞風險升高 勞動部今啟動40天春安勞檢

為避職災發生 春安勞檢正式啟動「實施5065家次」

職訓局驚傳學員持刀！恐嚇殺人、砸爛汽車板件丟下樓超脫序

勞動部1月初率團訪印度 引進移工時程待定

相關新聞

勞工月均加班時數 去年增1.5小時

勞動部昨公布「一一四年勞工生活及就業狀況調查統計結果」，有加班情形的勞工占百分之卅六點三，雖比前一年調查減少百分之○點三...

調查曝2成4勞工下班後仍被交辦工作 「這行業」加班比率最高

勞動部最新勞工生活及就業狀況調查顯示，有3成6勞工近一年曾加班、平均每月加班16.2小時，較113年增加，另有24.6%...

勞動部最新調查出爐 勞工平均每月「加班增1.5小時」這行業占比最高

勞動部今公布「114年勞工生活及就業狀況調查統計結果」，有加班情形的勞工占36.3%，雖比前一年調查減少0.3%，但平均...

歲末趕工潮！職災、超時過勞風險升高 勞動部今啟動40天春安勞檢

年關將近，事業單位歲修、清理或趕工等臨時性及動態性作業增加，職災、超時過勞風險也升高。勞動部今啟動為期40天的春安勞檢，...

年終獎金高低 除了看公司營運、個人表現　逾1成來自這個軟實力

1111人力銀行今日公布「企業年終發放與招募競爭力調查」，今年企業平均年終1.58個月，創15年來新高，6成5企業確定發...

別人的老闆不讓人失望！尾牙普發AI筆電 前員工：每年都送3C

年前企業尾牙福利再掀話題！近日有網友在Threads分享，朋友參加遠雄人壽尾牙時雖然沒有抽中任何獎項，卻發現現場員工是「人人一台」筆電，原以為是玩笑，結果證實為真，讓網友直呼羨慕。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。