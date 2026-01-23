快訊

司機突昏厥！桃園資收車暴衝撞丟垃圾民眾 7人送醫1命危

張惇涵率中選會被提名人拜會國民黨團 傅崐萁見1人直呼：棄暗投明是對的

三立電視採訪車撞飛多人「插入」彰銀 門口保全急跳開幸運逃過一劫

聽新聞
0:00 / 0:00

勞動部最新調查出爐 勞工平均每月「加班增1.5小時」這行業占比最高

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部今公布「114年勞工生活及就業狀況調查統計結果」，有加班情形的勞工占36.3%，雖比前一年調查減少0.3%，但平均每月延長工時16.2小時，比前一年14.7小時還高出1.5小時，也比112年增加2.8小時。聯合報系資料照
勞動部今公布「114年勞工生活及就業狀況調查統計結果」，有加班情形的勞工占36.3%，雖比前一年調查減少0.3%，但平均每月延長工時16.2小時，比前一年14.7小時還高出1.5小時，也比112年增加2.8小時。聯合報系資料照

勞動部今公布「114年勞工生活及就業狀況調查統計結果」，有加班情形的勞工占36.3%，雖比前一年調查減少0.3%，但平均每月延長工時16.2小時，比前一年14.7小時還高出1.5小時，也比112年增加2.8小時。

為了解勞工工作狀況、工作感受及職涯規畫，勞動部以參加勞工保險、就業保險及職業災害保險的本國籍受僱勞工為調查對象，按年辦理「勞工生活及就業狀況調查」，114年調查計回收有效樣本4029份。

調查結果指出，勞工近一年(113年6月至114年5月)有延長工時者占36.3%，其中，有加班者平均每月延長工時16.2小時，若按行業別，以出版影音及資通訊業占48.2%最高，其次為電力及燃氣供應業47.6%，金融及保險業45.1%居第三。

對比113年有加班者占36.6%，114年加班者比率下降03%，不過，每月平均加班時數卻比113年的14.7小時還要增加1.5個小時，也比112年增加2.8小時。

近一年勞工在下班後接獲公司以電話、網路、Line等通訊形式交辦工作占24.6%，比前一年下降0.9%。其中，近一年接獲交辦且當下即執行工作者為5.1%，執行工作地點(可複選)回公司者1.5%，在非公司執行占4.1%，而後者平均每月實際執行工作時數為5.1小時，也比前一年多出2小時。

調查指出，29.3%勞工表示近一年下班後從未接獲服務單位以電話、網路、手機App或Line等形式聯繫；另70.7%有接獲者，認為聯繫方式(如內容、時間或次數等)會造成困擾占10.9%。

此外，近一年未退休勞工但已規畫退休年齡者占14.6%，規畫退休年齡平均為60.9歲；對於退休年齡尚未規畫者占82%。按性別觀察，男性勞工已規畫退休年齡者占17.1%，高於女性的12.1%；規畫退休年齡男性平均為61歲，較女性60.8歲多0.2歲。

年齡 加班 勞動部 工時

延伸閱讀

歲末趕工潮！職災、超時過勞風險升高 勞動部今啟動40天春安勞檢

為避職災發生 春安勞檢正式啟動「實施5065家次」

職訓局驚傳學員持刀！恐嚇殺人、砸爛汽車板件丟下樓超脫序

勞動部1月初率團訪印度 引進移工時程待定

相關新聞

勞動部最新調查出爐 勞工平均每月「加班增1.5小時」這行業占比最高

勞動部今公布「114年勞工生活及就業狀況調查統計結果」，有加班情形的勞工占36.3%，雖比前一年調查減少0.3%，但平均...

調查曝2成4勞工下班後仍被交辦工作 「這行業」加班比率最高

勞動部最新勞工生活及就業狀況調查顯示，有3成6勞工近一年曾加班、平均每月加班16.2小時，較113年增加，另有24.6%...

歲末趕工潮！職災、超時過勞風險升高 勞動部今啟動40天春安勞檢

年關將近，事業單位歲修、清理或趕工等臨時性及動態性作業增加，職災、超時過勞風險也升高。勞動部今啟動為期40天的春安勞檢，...

年終獎金高低 除了看公司營運、個人表現　逾1成來自這個軟實力

1111人力銀行今日公布「企業年終發放與招募競爭力調查」，今年企業平均年終1.58個月，創15年來新高，6成5企業確定發...

別人的老闆不讓人失望！尾牙普發AI筆電 前員工：每年都送3C

年前企業尾牙福利再掀話題！近日有網友在Threads分享，朋友參加遠雄人壽尾牙時雖然沒有抽中任何獎項，卻發現現場員工是「人人一台」筆電，原以為是玩笑，結果證實為真，讓網友直呼羨慕。

新人尾牙中10萬拒請客！他怒噴「不會做人」 網一面倒：陋習

公司舉辦尾牙時經常會有抽獎活動，如果幸運中獎了應該要「請客」嗎？一名男網友發文，稱公司一位剛新人在尾牙上幸運中了頭獎10萬元，經理說過誰中獎就要請吃雞排，新人卻表示「不想請」，此行徑讓原PO批評「不會做人」。對此，網友卻一面倒挺新人不請客的行為，認為中獎請客是職場的「陋習」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。