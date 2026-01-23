勞動部最新調查出爐 勞工平均每月「加班增1.5小時」這行業占比最高

勞動部今公布「114年勞工生活及就業狀況調查統計結果」，有加班情形的勞工占36.3%，雖比前一年調查減少0.3%，但平均每月延長工時16.2小時，比前一年14.7小時還高出1.5小時，也比112年增加2.8小時。

為了解勞工工作狀況、工作感受及職涯規畫，勞動部以參加勞工保險、就業保險及職業災害保險的本國籍受僱勞工為調查對象，按年辦理「勞工生活及就業狀況調查」，114年調查計回收有效樣本4029份。

調查結果指出，勞工近一年(113年6月至114年5月)有延長工時者占36.3%，其中，有加班者平均每月延長工時16.2小時，若按行業別，以出版影音及資通訊業占48.2%最高，其次為電力及燃氣供應業47.6%，金融及保險業45.1%居第三。

對比113年有加班者占36.6%，114年加班者比率下降03%，不過，每月平均加班時數卻比113年的14.7小時還要增加1.5個小時，也比112年增加2.8小時。

近一年勞工在下班後接獲公司以電話、網路、Line等通訊形式交辦工作占24.6%，比前一年下降0.9%。其中，近一年接獲交辦且當下即執行工作者為5.1%，執行工作地點(可複選)回公司者1.5%，在非公司執行占4.1%，而後者平均每月實際執行工作時數為5.1小時，也比前一年多出2小時。

調查指出，29.3%勞工表示近一年下班後從未接獲服務單位以電話、網路、手機App或Line等形式聯繫；另70.7%有接獲者，認為聯繫方式(如內容、時間或次數等)會造成困擾占10.9%。

此外，近一年未退休勞工但已規畫退休年齡者占14.6%，規畫退休年齡平均為60.9歲；對於退休年齡尚未規畫者占82%。按性別觀察，男性勞工已規畫退休年齡者占17.1%，高於女性的12.1%；規畫退休年齡男性平均為61歲，較女性60.8歲多0.2歲。