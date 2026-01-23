調查曝2成4勞工下班後仍被交辦工作 「這行業」加班比率最高

勞動部最新勞工生活及就業狀況調查顯示，有3成6勞工近一年曾加班、平均每月加班16.2小時，較113年增加，另有24.6%勞工下班接獲交辦工作，而不在公司處理者平均每月5.1小時。

為了解勞工工作狀況、對工作感受及職涯規劃等情形，勞動部以參加勞工保險、就業保險及職業災害保險的本國籍受僱勞工為調查對象，辦理「勞工生活及就業狀況調查」，114年回收有效樣本4029份，並於今天公布調查結果。

根據調查顯示，近一年曾加班的勞工比例約36.6%，與113年調查36.3%無太大差距，但在平均每月加班時數部分，114年平均每月加班時數為16.2小時、較113年的14.7小時增加1.5小時。

若按行業別觀察，有加班者以出版影音及資通訊業占48.2%最高，其次為電力及燃氣供應業47.6%，金融及保險業45.1%居第三。

進一步調查，每次加班都有領到加班費或換取補休者占88.1%，按行業別觀察，曾沒有領到加班費或換取補休者占比以其他服務業21.8%最高，出版影音及資通訊業、不動產業也都超過2成。

另外，調查顯示，近一年曾在下班後接獲服務單位以電話、網路、手機App或Line等通訊形式交辦工作的勞工有24.6%，較113年下降0.9個百分點，其中接獲交辦且當下即執行工作者占5.1%，也較113年減少4.4個百分點。

不過進一步追蹤，當下執行工作且地點是回服務單位者占1.5%，在非服務單位執行占4.1%，其中後者平均每月實際執行工作時數為5.1小時，較113年的3.1小時增加2小時。

此外，這次調查也新增調查題目，其中勞工近一年有從事以網路平台為媒介工作占1.7%，其中「外送平台」與「其他接案平台」各占0.9%。