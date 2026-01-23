歲末趕工潮！職災、超時過勞風險升高 勞動部今啟動40天春安勞檢

年關將近，事業單位歲修、清理或趕工等臨時性及動態性作業增加，職災、超時過勞風險也升高。勞動部今啟動為期40天的春安勞檢，預計檢查5065家次。

勞動部職安署職業安全組組長陳光輝指出，春安勞檢的重點業別包括，高風險工作場所、發生重大職業災害可能危及公共安全、業務異常忙碌、容易超時工作的事業單位或工作場所，預計實施5065家次檢查、30場次宣導，也會針對勞工是否超時加班、加班費給付及休息休假等重點事項，鎖定零售量販店、餐飲業及交通運輸業等加強實施勞動條件檢查。

他強調，職安署除實施勞檢、宣導，今年也配合「強化職場減災行動計畫」擴大民間參與，加入財團法人職業災害預防及重建中心、全國營造業職業安全衛生促進總會及中華民國工業區廠商聯合總會三個民間單位，肩負宣導任務，消防、建管、經濟、交通及農業等主管機關也將加強宣導、輔導及督導，全面落實職場防災。

陳光輝提醒，工作場所堆放大量易燃建材的食品倉儲新建工程、公眾場所的裝修工程、石化及化學工廠、囤積大量化學品的工作場所或倉庫，都應強化危害物的管理與動火許可，營造工程則應落實施工架與模板支撐的崩塌災害預防，工廠歲修作業應確實進場管制等，避免火災、爆炸、墜落、物體飛落、倒塌崩塌、洩漏中毒等災害。

據統計，去年春安勞檢共檢查9000多家次，檢查結果停工276件、開罰802件，總罰鍰6400多萬，春安勞檢期間總計19人職災致死，包括營造業5人、製造業6人。陳光輝說，主要違規項目仍是未做好防墜落措施、教育訓練未確實、出勤紀錄未詳實等。