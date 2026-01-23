為避職災發生 春安勞檢正式啟動「實施5065家次」

公司舉辦尾牙時經常會有抽獎活動，如果幸運中獎了應該要「請客」嗎？一名男網友發文，稱公司一位剛新人在尾牙上幸運中了頭獎10萬元，經理說過誰中獎就要請吃雞排，新人卻表示「不想請」，此行徑讓原PO批評「不會做人」。對此，網友卻一面倒挺新人不請客的行為，認為中獎請客是職場的「陋習」。

2026-01-22 10:57