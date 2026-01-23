年終獎金高低 除了看公司營運、個人表現　逾1成來自這個軟實力

1111人力銀行今日公布「企業年終發放與招募競爭力調查」，今年企業平均年終1.58個月，創15年來新高，6成5企業確定發放。至於年終獎金怎麼給？調查顯示，營運績效與個人表現並重，另有超過一成則來自主管印象分數，顯示職場中的「軟實力」與日常互動，仍在無形中左右員工年終結果。。

調查顯示，企業決定發放年終考量，以整體營運績效（58.3%）排名第一，其次是個人績效（55.9%），顯示這兩者是最主要依據，再來年資（24.4%）與部門績效（22.3%）。值得注意的是，仍有10.1%企業坦言「老闆印象分數／主管自由心證」會影響年終發放，顯示職場中與主管及同儕互動，仍占據重要因素。

1111人力銀行發言人莊雨潔表示，從調查中可發現，超過6成3企業認為年終獎金對留才有一定影響(38.3%)或非常關鍵(25%)；當被問到，年終獎金在當前就業市場中最大的意義是什麼？超過1/4企業認為，年終已成為「讓員工年底留下來、年後再說的關鍵誘因」，不少企業也反應，「給予年終不一定代表幸福企業，但一定會被比較」、「不是唯一留才工具，但沒它會更難留人」以及「比加薪更有感的存在感確認機制」。尤其在製造業、餐飲旅宿、民生服務業等缺工壓力持續存在的情況下，年終獎金已不只是福利，而是穩定人力結構的重要工具。

針對年終可能不如預期的狀況，有50.5%企業選擇以績效獎金或分紅補強，40.6%則會調整薪資，12.5%福利提升，更有超過1成企業願提供彈性工時或遠距工作機會留才。調查進一步指出，即便有45.7%企業認為年終對徵才影響不大，但還是有超過2成(20.8%)企業會因年終給予多寡影響今年度的招募條件或薪資、甚至影響擴編意願。

另外針對今年無法發放年終獎金的企業，調查顯示，有30.4%是因為2025年獲利表現未如預期，而無法提供年終獎金；另有13%的企業表示，預估2026年景氣(業績)不好因此減少支出。

1111人力銀行總經理張篆楷指出，年終獎金的高低，某種程度反映企業經營成果，但對求職者而言，更重要的是整體發展性與長期穩定度。張篆楷提醒，上班族在比較年終獎金之餘，也應同步關注產業前景、職涯成長與工作彈性。