別人的老闆不讓人失望！尾牙普發AI筆電 前員工：每年都送3C

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友透露朋友公司尾牙發給每位員工一台筆電，引起輿論熱議。尾牙示意圖，非文中當事人。 圖／AI生成
有網友透露朋友公司尾牙發給每位員工一台筆電，引起輿論熱議。尾牙示意圖，非文中當事人。 圖／AI生成

年前企業尾牙福利再掀話題！近日有網友在Threads分享，朋友參加遠雄人壽尾牙時雖然沒有抽中任何獎項，卻發現現場員工是「人人一台筆電」，原以為是玩笑，結果證實為真，讓網友直呼羨慕。

根據貼文內容，遠雄人壽於尾牙活動中，普發Acer 15.6吋AI筆電給員工，掀起熱議。網友紛紛留言「市面上要出現一堆全新便宜筆電了」、「老闆太狂」、「還缺人嗎？」，也有人打趣道「會不會筆電上有資產編號？」、「不用高興太早，然後幫你開權限，可以遠端上班」、「有沒有綁定公司系統，3年內離職要繳回嗎？」。

不過，也有自稱現職員工出面澄清，實際發放的是「等值電子禮券」，可兌換平台上的各類商品與品牌，不一定只能換筆電，並非實體統一發放同一款筆電機型，讓不少網友鬆了一口氣，也更理解公司用意。

事實上，遠雄人壽過往尾牙福利一向大方。據網友透露，2025年尾牙曾在五星級飯店「台北漢來大飯店」舉辦，員工任職滿一年即可領到市價約1萬9,900元的iPad；2024年尾牙更曾送出Dyson家電，福利水準令外界稱羨。對此福利，有網友直呼「別人的老闆永遠不會讓人失望」，也有人趁勢喊話自家公司主管，希望能比照辦理。

不過也有前員工透露：「公司很久以前的尾牙就是每人普發3C，只是年終獎金都發得很爛，現在年終有沒有比較好就不清楚了。」

