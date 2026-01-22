快訊

國民年金給付政院要拉到5千！逾176萬人受惠 預算年增860億

國際班學生福音！Gemini推SAT模擬考「全免費又逼真」 教你1句話啟動考試

壽司郎微風南山店開幕祭優惠 網眼尖揪細節「5%清潔服務費」全炸鍋

新人尾牙中10萬拒請客！他怒噴「不會做人」 網一面倒：陋習

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友抱怨公司新人在尾牙上中了頭獎，卻表明不想請客。示意圖，非文中當事人。 圖／AI生成
一名男網友抱怨公司新人在尾牙上中了頭獎，卻表明不想請客。示意圖，非文中當事人。 圖／AI生成

公司舉辦尾牙時通常會有抽獎活動，如果幸運中獎了應該要「請客」嗎？一名男網友發文，公司一位新人在尾牙上幸運中了頭獎10萬元，經理說過中獎的人要請吃雞排，新人卻表示「不想請」，此行徑讓原PO批評「不會做人」。對此，網友卻一面倒挺新人，認為中獎請客是職場的「陋習」。

一名男網友在Dcard發文，表示上禮拜五公司舉辦尾牙，一位剛進公司3個月的新人抽獎抽到了10萬元的頭獎，而公司經理說過，如果有人中頭獎，就要請全公司的員工吃雞排。

原PO描述，沒想到新人在禮拜一上班時說他「不想請客」，讓原PO非常不滿，直言：「出社會就不知道怎麼做人嗎？」且全公司也只有50人左右，「這點錢也捨不得花嗎？」

此文一出，網友卻一面倒支持新人，並覺得中獎請客是陋習，「陋習不要拿出來現」、「陋習該改一改了」、「這種中獎情勒單純就是嫉妒，沒那命就管好自己吧」、「誰說中獎就一定得請客，別情勒好嗎」、「職場就靠九年級生整頓了」、「沒人規定新人抽到獎一定要請客呀，抽到10萬還要被扣稅捏」、「陋習不要拿出來講，還情勒，想吃不會自己買喔，還凹新人，一點作為前輩的樣子都沒有」。

更有網友批評經理指示「請客」的言論，「經理連這種錢都不捨得花，誰還想在他底下工作」、「錢是經理發的？不然他憑什麼替中獎者發言承諾」、「經理提議的讓他請啊，人家運氣好為什麼要請全公司吃雞排」、「你們經理是沒吃過雞排嗎？都當經理了還要人家請」。

但也有網友持相反意見，認為請客而已沒什麼，新人確實不會做人，「我中8萬8請全部門吃下午茶雞排飲料跟肯德基蛋撻，我們部門70人，意外之財分享喜悅很正常，更何況你們還有先講好」、「確實是不會做人 ，但你也沒必要上來抱怨」。

尾牙 頭獎 雞排 職場 情勒

延伸閱讀

明明僅20員工…他怨尾牙廠商、業主破百人 網驚呼：這公司不簡單

尾牙喝到吐…中年男送急診遭同事嫌棄 醫嘆：乾再多瓶也枉然

最強年終獎勵？董座霸氣撒近10億 加碼再送160名員工「每人一間房」

想抽大獎？12星座尾牙開運秘技一次看 牡羊床底放紅包、巨蟹喝陰陽水

相關新聞

新人尾牙中10萬拒請客！他怒噴「不會做人」 網一面倒：陋習

公司舉辦尾牙時經常會有抽獎活動，如果幸運中獎了應該要「請客」嗎？一名男網友發文，稱公司一位剛新人在尾牙上幸運中了頭獎10萬元，經理說過誰中獎就要請吃雞排，新人卻表示「不想請」，此行徑讓原PO批評「不會做人」。對此，網友卻一面倒挺新人不請客的行為，認為中獎請客是職場的「陋習」。

抱怨00後整頓職場太誇張？他發「職場鬼故事」掀論戰 網不挺：根本情勒

近來社群平台掀起一股熱議，不少年輕上班族的職場作風被貼上「00後整頓職場」的標籤。他們不再勉強自己配合不合理規定，敢於...

菜鳥入職1個月主持會議慘翻車！淚憂試用期 網安慰：沒人生下就會

一名Dcard女網友分享自己剛入職滿一個月的職場心情，表示這份工作屬於過去未曾接觸的專業領域，同時也是她第一次擔任專案經理（PM）。適逢本週主管請假，她被迫獨自主持兩場會議，即使有上級在旁支援，整體表現仍不如預期，讓她坦言初次站上檯面就留下不佳印象，對能否順利通過試用期感到相當不安。

外商外包員工「請3天病假」竟被資遣 網見細節全怒了：快檢舉

一名網友在Dcard發文，表示自己去年6月進入一家規模不大的外商大廠外包公司上班，卻在12月因請病假三天就被資遣。他指出，工作期間僅有一次踢到訊號線，但並未影響產線運作，且檢討報告照程序完成。原本老闆通知他隔月再上班，卻突然改口要求直接離職，並在電話中要求簽署離職單，他也無異議當天簽下。

不是新鮮人了！女CEO揭資深求職面試關鍵：別再背自我介紹

年終獎金陸續入袋，不少上班族也開始盤算轉職計畫，履歷更新、面試邀約隨之增加。不過，仲誼集團執行長岳啟儒在臉書粉專「岳啟儒 一人份的勇氣」發文提醒，對於已有工作經驗、甚至目標主管職的求職者來說，面試準備方式早已不同於新鮮人，若仍停留在背誦自我介紹，恐怕難以脫穎而出。

精通三語言、三技能！外籍女薪資開價45K被嫌貴 網傻眼：問題在公司

一位剛從碩士畢業的外國女網友在Dcard發文，詢問「45K的薪資對這個職位來說真的算高嗎」。表示自己在本國已有大約三年的行銷工作經驗，近期參加了一家公司第二輪面試，應徵的職位涉及協調溝通與行銷工作，需與本國團隊對接。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。