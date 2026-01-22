新人尾牙中10萬拒請客！他怒噴「不會做人」 網一面倒：陋習

公司舉辦尾牙時通常會有抽獎活動，如果幸運中獎了應該要「請客」嗎？一名男網友發文，公司一位新人在尾牙上幸運中了頭獎10萬元，經理說過中獎的人要請吃雞排，新人卻表示「不想請」，此行徑讓原PO批評「不會做人」。對此，網友卻一面倒挺新人，認為中獎請客是職場的「陋習」。

一名男網友在Dcard發文，表示上禮拜五公司舉辦尾牙，一位剛進公司3個月的新人抽獎抽到了10萬元的頭獎，而公司經理說過，如果有人中頭獎，就要請全公司的員工吃雞排。

原PO描述，沒想到新人在禮拜一上班時說他「不想請客」，讓原PO非常不滿，直言：「出社會就不知道怎麼做人嗎？」且全公司也只有50人左右，「這點錢也捨不得花嗎？」

此文一出，網友卻一面倒支持新人，並覺得中獎請客是陋習，「陋習不要拿出來現」、「陋習該改一改了」、「這種中獎情勒單純就是嫉妒，沒那命就管好自己吧」、「誰說中獎就一定得請客，別情勒好嗎」、「職場就靠九年級生整頓了」、「沒人規定新人抽到獎一定要請客呀，抽到10萬還要被扣稅捏」、「陋習不要拿出來講，還情勒，想吃不會自己買喔，還凹新人，一點作為前輩的樣子都沒有」。

更有網友批評經理指示「請客」的言論，「經理連這種錢都不捨得花，誰還想在他底下工作」、「錢是經理發的？不然他憑什麼替中獎者發言承諾」、「經理提議的讓他請啊，人家運氣好為什麼要請全公司吃雞排」、「你們經理是沒吃過雞排嗎？都當經理了還要人家請」。

但也有網友持相反意見，認為請客而已沒什麼，新人確實不會做人，「我中8萬8請全部門吃下午茶雞排飲料跟肯德基蛋撻，我們部門70人，意外之財分享喜悅很正常，更何況你們還有先講好」、「確實是不會做人 ，但你也沒必要上來抱怨」。