抱怨00後整頓職場太誇張？他發「職場鬼故事」掀論戰 網不挺：根本情勒

近來社群平台掀起一股熱議，不少年輕上班族的職場作風被貼上「00後整頓職場」的標籤。他們不再勉強自己配合不合理規定，敢於拒絕加班、應酬與各種潛規則。這樣的態度讓不少人直呼佩服，也讓習慣忍氣吞聲的前輩世代感到衝擊，認為年輕人缺乏職場禮貌。正因世代價值觀落差，一名職場前輩近日在Threads分享自己眼中的「職場鬼故事」，點名9年級生多項行為，瞬間引發熱烈論戰。

原PO整理出八點讓他感到反感的年輕同事表現，包括做事不會延伸思考、只顧自己訂午餐、不想參加應酬就直接拒絕、先訂好機票才請假、出國回來沒帶伴手禮、公事拖延但吃飯很積極、下班前提早收拾準時消失，以及對同事婚喪喜慶選擇不隨禮等。他形容這些經驗堪稱「職場鬼故事」，也好奇是否還有人遇過類似情況。

不過貼文曝光後，留言區風向幾乎一面倒「不挺」原PO。許多自稱00後的網友直言，這些所謂鬼故事其實才是「辦公室文化的恐怖之處」，有人毫不留情表示「憑什麼要給不熟的人帶伴手禮」、「隔著螢幕都聞到老人臭」，也有人反問「時間到了下班不是很合理嗎？」其中伴手禮文化更成為眾矢之的，不少人認為現在出國早已是日常，沒必要把花錢買禮物當成人情壓力，「想要什麼自己去買，公司又不是我家」。

除了年輕世代發聲，留言中也有不少前輩跳出來力挺。他們認為問題不在年齡，而是舊有職場習慣本就該被檢討。有網友逐條回應，直言交辦事情本來就該講清楚、下班就是私人時間、應酬等同加班等，至於紅包與伴手禮更不該成為道德綁架。甚至有人感性表示，早就覺得這些文化很噁心，反而要感謝90、00後願意站出來調整風氣，期待9年級生能讓台灣職場煥然一新，不再重蹈覆轍。

其中一名網友也「認真回敬」一份「6、7年級在職場令人傻眼行為大賞」，點出不會用電腦卻不服老、用人情世故壓迫年輕人、表面客氣私下八卦、把不休假當美德、把工作往資淺同事身上丟，甚至下班不走把公司當自己家等情況。但多數網友仍希望不要造成世代對立，彼此將心比心，少一點理所當然，才能打造真正讓人舒服的職場環境。