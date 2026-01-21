抱怨00後整頓職場太誇張？他發「職場鬼故事」掀論戰 網不挺：根本情勒
近來社群平台掀起一股熱議，不少年輕上班族的職場作風被貼上「00後整頓職場」的標籤。他們不再勉強自己配合不合理規定，敢於拒絕加班、應酬與各種潛規則。這樣的態度讓不少人直呼佩服，也讓習慣忍氣吞聲的前輩世代感到衝擊，認為年輕人缺乏職場禮貌。正因世代價值觀落差，一名職場前輩近日在Threads分享自己眼中的「職場鬼故事」，點名9年級生多項行為，瞬間引發熱烈論戰。
原PO整理出八點讓他感到反感的年輕同事表現，包括做事不會延伸思考、只顧自己訂午餐、不想參加應酬就直接拒絕、先訂好機票才請假、出國回來沒帶伴手禮、公事拖延但吃飯很積極、下班前提早收拾準時消失，以及對同事婚喪喜慶選擇不隨禮等。他形容這些經驗堪稱「職場鬼故事」，也好奇是否還有人遇過類似情況。
不過貼文曝光後，留言區風向幾乎一面倒「不挺」原PO。許多自稱00後的網友直言，這些所謂鬼故事其實才是「辦公室文化的恐怖之處」，有人毫不留情表示「憑什麼要給不熟的人帶伴手禮」、「隔著螢幕都聞到老人臭」，也有人反問「時間到了下班不是很合理嗎？」其中伴手禮文化更成為眾矢之的，不少人認為現在出國早已是日常，沒必要把花錢買禮物當成人情壓力，「想要什麼自己去買，公司又不是我家」。
除了年輕世代發聲，留言中也有不少前輩跳出來力挺。他們認為問題不在年齡，而是舊有職場習慣本就該被檢討。有網友逐條回應，直言交辦事情本來就該講清楚、下班就是私人時間、應酬等同加班等，至於紅包與伴手禮更不該成為道德綁架。甚至有人感性表示，早就覺得這些文化很噁心，反而要感謝90、00後願意站出來調整風氣，期待9年級生能讓台灣職場煥然一新，不再重蹈覆轍。
其中一名網友也「認真回敬」一份「6、7年級在職場令人傻眼行為大賞」，點出不會用電腦卻不服老、用人情世故壓迫年輕人、表面客氣私下八卦、把不休假當美德、把工作往資淺同事身上丟，甚至下班不走把公司當自己家等情況。但多數網友仍希望不要造成世代對立，彼此將心比心，少一點理所當然，才能打造真正讓人舒服的職場環境。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言