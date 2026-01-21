菜鳥入職1個月主持會議慘翻車！淚憂試用期 網安慰：沒人生下就會

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友剛當專案經理就被迫獨自主持兩場會議慘翻車。 示意圖／ingimage

一名Dcard女網友分享自己剛入職滿一個月的職場心情，表示這份工作屬於過去未曾接觸的專業領域，同時也是她第一次擔任專案經理（PM）。適逢本週主管請假，她被迫獨自主持兩場會議，即使有上級在旁支援，整體表現仍不如預期，讓她坦言初次站上檯面就留下不佳印象，對能否順利通過試用期感到相當不安。

原PO指出，主管們希望她能在過年前獨立帶起一個專案，但實際上陣後才發現自身能力與期待仍有落差。她在文中描述，會議節奏無法掌握，討論失焦，即便沒有人當場責備，事後回想仍感到挫折與自責，甚至一度懷疑自己是否適合這份工作。

原PO認為，身為毫無經驗的新手，會議前必須準備詳細草稿、列出討論重點，並反覆練習口條，才能在緊張時不至於完全失序，也希望透過不斷練習撐過試用期。

貼文曝光後，不少網友留言給予安慰與鼓勵「每個人都有強項，要對自己有信心」、「加油！我也覺得自己沒做的很好，學校跟公司真的差很多」、「沒事，沒有人生下來就會做PM」、「加油加油！我覺得會去復盤自己、想要更進步的人都超棒的！未來一定會成功」、「一剛開始都會很緊張，只要態度很好很願意學習一定沒問題」。

也有網友從實務面提出建議，「會議討論的重點主軸抓住，不要讓會議變漫無目的瞎討論」、「我的話頭一年每場會議都會寫逐字稿，主要是因為用英文畢竟不是自己母語…還有一個重要功能就是檢視自己有沒有遺漏什麼資訊或議題」、「新人有免死金牌，可以東問西問一兩個月，把握這個黃金時段」、「主軸是讓自己的team運行的下去，推掉不合理的需求 爭取更多資源和預算」。

