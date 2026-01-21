不是新鮮人了！女CEO揭資深求職面試關鍵：別再背自我介紹
年終獎金陸續入袋，不少上班族也開始盤算轉職計畫，履歷更新、面試邀約隨之增加。不過，仲誼集團執行長岳啟儒在臉書粉專「岳啟儒 一人份的勇氣」發文提醒，對於已有工作經驗、甚至目標主管職的求職者來說，面試準備方式早已不同於新鮮人，若仍停留在背誦自我介紹，恐怕難以脫穎而出。
岳啟儒指出，新鮮人因缺乏實務經驗，企業多半看重人格特質、態度、抗壓性與是否適合團隊；但當公司要找的是「有經驗的人」，評估標準就會變得相當現實，包括是否能補上組織缺口、是否能把事情做完，以及是否具備解決問題的能力。
她分享自身經驗表示，當年自己已是資深上班族，帶過人、扛過專案，再踏入面試場合時便深刻體會到，「我很努力、我很願意學」早已不夠用。面試真正要回答的，是更直接的問題「你能替公司解決什麼事？」
從用人主管的角度來看，岳啟儒也坦言，面試資深求職者時，並不需要聽完整的人生故事，而是希望聽到具體戰績，例如，實際業績成果、創意發想、問題解決經驗，或是如何帶領團隊、收拾爛攤子。即便曾經犯錯也無妨，關鍵在於如何善後，以及未來如何避免重蹈覆轍，這些都比一句「我抗壓性很好」更具說服力。
她也在Podcast節目「我愛上班」中提到，許多資深工作者在轉職時容易卡關，常見問題包括離職原因該如何表達，才能不扣分反而加分；主管職更不適合空談理念，而是要以實績證明能力。此外，面試並非單向選擇，求職者也應該評估這個職位與公司是否值得跳槽，否則容易誤踩地雷。
岳啟儒提醒，跨產業轉職前更要審慎評估，因為薪資可能會打折，但工作壓力並不會打折，若未做好心理與職涯準備，反而可能陷入更大的職場困境。
