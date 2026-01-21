精通三語言、三技能！外籍女薪資開價45K被嫌貴 網傻眼：問題在公司

一位剛從碩士畢業的外國女網友在Dcard發文，詢問「45K的薪資對這個職位來說真的算高嗎」。表示自己在本國已有大約三年的行銷工作經驗，近期參加了一家公司第二輪面試，應徵的職位涉及協調溝通與行銷工作，需與本國團隊對接。

該職位要求會三種語言「中文、英文與母語」，工作內容包括協助本國團隊解決問題、電商行銷拓展、平面設計與產品拍攝，甚至可能需要處理部分帳務或資料計算工作。面試時她提出期望薪資為45K元，但對方回應「這個薪資偏高，需要再考慮一下」。她進一步說明，外國員工每月需繳納18%的稅，因此希望了解薪資是否合理，以及此類職位的一般薪資範圍。

網友紛紛留言討論，大多數人認為這樣的薪資其實不算高，「光看工作內容這至少是三人的工作內容，妳還會多語言，很多工作都還有語言津貼，妳問妳開的薪水高嗎？很高，但不是妳的問題」、「工作內容橫跨了網路電商、外銷業務、平面設計、會計，如果實際工作更複雜要求超過50K都不過份」、「會英文加其他外語應該不只這個價」、「要行銷、平面設計還要帳務，這根本是三種完全不同的工作技能」、「三種語言開45K，台灣職場就是這樣生育率才會爛掉」。

另一部分網友則提供市場行情與建議，「不是科技產業的話基本上容易被取代，薪資碩畢33K至43K內」、「完全不會太高，多投和面試幾間公司」、「台灣賺錢的目前就是科技業跟金融，往這兩個找吧」、「碩士新鮮人五萬是基本，給妳參考」。