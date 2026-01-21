快訊

夢幻工作反成壓力？她年薪200萬卻嘆閒到沒事做 想離職回家煮三餐

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友分享，自己年薪加獎金約兩百萬，擔任小主管，工作內容卻清閒到讓她懷疑自身價值，令她相當煩惱。示意圖／ingimage
有網友分享，自己年薪加獎金約兩百萬，擔任小主管，工作內容卻清閒到讓她懷疑自身價值，令她相當煩惱。示意圖／ingimage

「錢多、事少、離家近」向來被視為理想工作的三大條件，但真的遇上了，卻未必人人滿足。一名網友分享，自己年薪加獎金約兩百萬，擔任小主管，工作內容卻清閒到讓她懷疑自身價值，甚至被要求寫績效目標。面對轉職無果、或乾脆回歸家庭、收入卻可能腰斬的抉擇，令她相當煩惱。

一名網友在Dcard「工作板」發文指出，她在公司待了三年又五個月，是一個小主管年薪加獎金約兩百萬，她的工作就是分派工作給下屬做，再向高層報告，底下的人很給力，只有幾次犯錯需要處理。

不過，在公司待久了她漸漸覺得這家公司似乎不太需要她，只有自己沒事做，主管和下屬都很忙。最近主管要求她寫OKR，列出績效和目標，這令她相當痛苦，於是開始再找另一份工作，但投履歷都沒有下文。

原po也表示，在這份工作前她是家庭主婦，日子過得很不錯。目前，老公也不介意她離職，但薪水就會少一半，她老公也是年薪兩百萬，未來生活方面就得節約一些，於是想問問網友們，情況一樣的話會怎麼做。

不少網友勸原po繼續待在公司，「會到網路上發文讓別人羨慕」、「請AI幫忙生，繼續領錢直到被資遣」、「既然不缺這份工作的話，我會繼續維持現狀，等他裁員」、「你的工作就是讓下屬跟上司都滿意你就好，好好對待他們，已羨慕」、「當然要開始裝忙啊，閒閒可以領年薪兩百萬不香嗎」、「求內推」、「當然是繼續待著啊，給力的下屬很難遇到，可遇不可求」。

另有網建友建議，「OKR不就是KPI的進階版嘛，網路上找幾個OKR模板，然後再套用一點點KPI的東西，最後再潤一下就可以交差了」、「為什麼會讓主管發現妳很閒，那妳就開始裝忙，如果這份工作沒有給妳特別大的壓力，就繼續待著吧，畢竟這收入很不錯…」、「主管的主要工作就是激勵底下員工提升產值，底下的人很給力產值高，而且願意為你工作不會要求調部門或離職，就是你有做好主管工作的證明」 。

不是新鮮人了！女CEO揭資深求職面試關鍵：別再背自我介紹

年終獎金陸續入袋，不少上班族也開始盤算轉職計畫，履歷更新、面試邀約隨之增加。不過，仲誼集團執行長岳啟儒在臉書粉專「岳啟儒 一人份的勇氣」發文提醒，對於已有工作經驗、甚至目標主管職的求職者來說，面試準備方式早已不同於新鮮人，若仍停留在背誦自我介紹，恐怕難以脫穎而出。

夢幻工作反成壓力？她年薪200萬卻嘆閒到沒事做 想離職回家煮三餐

「錢多、事少、離家近」向來被視為理想工作的三大條件，但真的遇上了，卻未必人人滿足。一名網友分享，自己年薪加獎金約兩百萬，擔任小主管，工作內容卻清閒到讓她懷疑自身價值，甚至被要求寫績效目標。面對轉職無果、或乾脆回歸家庭、收入卻可能腰斬的抉擇，令她相當煩惱。

外商外包員工「請3天病假」竟被資遣 網見細節全怒了：快檢舉

一名網友在Dcard發文，表示自己去年6月進入一家規模不大的外商大廠外包公司上班，卻在12月因請病假三天就被資遣。他指出，工作期間僅有一次踢到訊號線，但並未影響產線運作，且檢討報告照程序完成。原本老闆通知他隔月再上班，卻突然改口要求直接離職，並在電話中要求簽署離職單，他也無異議當天簽下。

精通三語言、三技能！外籍女薪資開價45K被嫌貴 網傻眼：問題在公司

一位剛從碩士畢業的外國女網友在Dcard發文，詢問「45K的薪資對這個職位來說真的算高嗎」。表示自己在本國已有大約三年的行銷工作經驗，近期參加了一家公司第二輪面試，應徵的職位涉及協調溝通與行銷工作，需與本國團隊對接。

從自主、彈性到工作意義 拆解Z世代改寫職場的5大關鍵

在世代更替的浪潮下，企業與管理者面臨如何吸引、激勵與留住Z世代人才的挑戰。《聯合報》採訪多位人力資源專家，深入分析Z世代在職場上的價值觀與行為特徵，並歸納出五大核心特質。當高薪不再是唯一成功標準，他們真正尋找的是什麼？

農曆春節前打工大爆發 不只學生…上班族也來搶兼差

農曆春節即將來臨，全台最大打工兼職平台「小雞上工」公布農曆年前兼職意願調查，近8成學生有意願安排年前打工規劃，另有超過6...

