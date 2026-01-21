夢幻工作反成壓力？她年薪200萬卻嘆閒到沒事做 想離職回家煮三餐

「錢多、事少、離家近」向來被視為理想工作的三大條件，但真的遇上了，卻未必人人滿足。一名網友分享，自己年薪加獎金約兩百萬，擔任小主管，工作內容卻清閒到讓她懷疑自身價值，甚至被要求寫績效目標。面對轉職無果、或乾脆回歸家庭、收入卻可能腰斬的抉擇，令她相當煩惱。

一名網友在Dcard「工作板」發文指出，她在公司待了三年又五個月，是一個小主管年薪加獎金約兩百萬，她的工作就是分派工作給下屬做，再向高層報告，底下的人很給力，只有幾次犯錯需要處理。

不過，在公司待久了她漸漸覺得這家公司似乎不太需要她，只有自己沒事做，主管和下屬都很忙。最近主管要求她寫OKR，列出績效和目標，這令她相當痛苦，於是開始再找另一份工作，但投履歷都沒有下文。

原po也表示，在這份工作前她是家庭主婦，日子過得很不錯。目前，老公也不介意她離職，但薪水就會少一半，她老公也是年薪兩百萬，未來生活方面就得節約一些，於是想問問網友們，情況一樣的話會怎麼做。

不少網友勸原po繼續待在公司，「會到網路上發文讓別人羨慕」、「請AI幫忙生，繼續領錢直到被資遣」、「既然不缺這份工作的話，我會繼續維持現狀，等他裁員」、「你的工作就是讓下屬跟上司都滿意你就好，好好對待他們，已羨慕」、「當然要開始裝忙啊，閒閒可以領年薪兩百萬不香嗎」、「求內推」、「當然是繼續待著啊，給力的下屬很難遇到，可遇不可求」。

另有網建友建議，「OKR不就是KPI的進階版嘛，網路上找幾個OKR模板，然後再套用一點點KPI的東西，最後再潤一下就可以交差了」、「為什麼會讓主管發現妳很閒，那妳就開始裝忙，如果這份工作沒有給妳特別大的壓力，就繼續待著吧，畢竟這收入很不錯…」、「主管的主要工作就是激勵底下員工提升產值，底下的人很給力產值高，而且願意為你工作不會要求調部門或離職，就是你有做好主管工作的證明」 。