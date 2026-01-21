農曆春節前打工大爆發 不只學生…上班族也來搶兼差

快訊

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
農曆年前打工旺季，很多人也想搶兼職財，其中旅宿業每筆職缺有26人應徵。示意圖。圖/本報資料照片
農曆春節即將來臨，全台最大打工兼職平台「小雞上工」公布農曆年前兼職意願調查，近8成學生有意願安排年前打工規劃，另有超過6成上班族表示有意願在農曆年前後投入兼職，顯示年前兼職需求不僅集中於學生族群，也已擴大至上班族。

進一步觀察兼職產業偏好，超過5成受訪者對於活動支援類（展覽、短期活動）與零售百貨類（年貨大街、賣場工讀）有興趣，其次有4成關注餐飲類型的職缺，文書行政41%、物流外送23%、遠端/接案17%。其中，更有近2成的受訪者已經安排好春節期間兼職，小雞上工試算，若於春節期間賺取雙倍時薪，可帶來約1萬元收入，建議求職者可提早安排兼職規劃，才能找到理想職缺。

綜觀2025年度站內數據，小雞上工全年累計職缺達36萬筆、應徵數635萬次，整體應徵率達76%。觀察產業類型，餐飲與門市類型職缺佔整體職缺數近5成，但最受求職者歡迎的類型則為「活動類」，平均每筆職缺應徵數達35人，熱度較餐飲與門市類高出逾130%；其次為「醫護類」（平均應徵數32人）與「旅宿業」（平均應徵數26人），應徵熱度均大幅領先傳統民生服務業，反映出具備高機動性、短期或專業門檻的職缺更吸引求職者目光。

在薪資表現方面，2024年小雞上工站內平均時薪為198元（基本時薪183元），2025 年平均時薪則提升至205元（基本時薪190元），近兩年平均皆高出基本時薪15元。小雞上工觀察，企業提高時薪不僅提升用戶的求職意願，也能加速企業補充人力。

