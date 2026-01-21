高鐵年終上看7個月！資深員工揭超狂福利：下班真休息、北高銅板價

台灣高鐵近日公布2025年員工獎金方案，整體總獎金規模再創新高。根據規劃，包含年終獎金、績效獎金及營運激勵金在內，全年總獎金估計約7個月薪資，優於去年的6.5個月。其中，營運激勵金1.2萬元已於今年1月2日發放，年終獎金約3.4個月預計2月6日入帳，平均3.4個月的績效獎金則將於6月30日依個人績效發放。

高鐵公司近年推動「總獎金制度化」，讓獎金結構更加透明穩定。除獎金表現亮眼外，薪資水準也受到關注。根據薪資查詢平台《比薪水》統計，高鐵平均月薪約4萬2792元，站務員起薪約3萬8000元、服勤員約3萬5000元，員工平均年薪約60萬元，年薪中位數則超過63萬元。

一名在高鐵服務超過7年的站務人員也分享實際狀況指出，外界常誤以為站務員月薪僅3萬5000元，其實該數字僅為新進人員的底薪，尚未包含輪班津貼、加班費與各項補助。一般新人在正常排班下，實領薪資多可超過4萬元；若遇國定假日或報名休息日出勤，收入還會再提高。

該名員工表示，高鐵站務薪資結構包含本薪、伙食津貼、輪班津貼、雙週加班費及國定假日加班費等，其中雙週加班費以時薪兩倍計算，優於勞基法規定。此外，春節期間另有出勤補助，過年若全數上班，單月收入有機會大幅提升，年薪上看90萬元以上。

除了薪資與獎金，高鐵福利制度也被不少員工視為一大優勢。包括上下班通勤免費搭乘高鐵、員工購票銅板價、每年20張半價乘車券，以及旅遊補助、團保與團膳補助等。休假方面，站務人員每月可休9至10天，特休與國定假日可依法指定，排班與換班彈性高，且下班後不需處理公務，較能兼顧生活品質。

不少員工指出，相較其他服務業，高鐵工作環境相對穩定、制度完善，遇到奧客或糾紛，公司也會提供法律與心理輔導協助。雖然大站工作強度較高，但對於希望收入穩定、準時下班、休假能自由安排行程的上班族而言，高鐵仍是不少人眼中的理想職場選項。