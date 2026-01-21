聽新聞
月領新制勞退 擬增30天猶豫期

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導

勞退新制規定，勞工提繳年資滿十五年以上，可選擇「按月領取」或「一次請領」退休金，但選定後不能再更改，然而實務上，卻有部分民眾因不熟悉規定等，誤選月領退休金。為此，勞動部昨預告修法，增「卅天猶豫期」，讓選擇月領者可在首次撥付入帳日起卅天內，申請變更改為一次請領。

據統計，適用勞退新制強制提繳規定的事業單位約有六十萬餘家、七八三萬餘人，而擁有勞退金個人專戶的人數則達一三一○萬餘人。

勞動部福祉司長黃維琛表示，勞退新制實施才廿年，部分勞工的勞退金專戶累積金額不是很多，有些帳戶只有廿、卅萬，按月領可能只有一、兩千塊，有些勞工會希望一次領，較能靈活運用財務，但在勾選勞退金時跟勞保老年給付混淆，因此選擇月領，這次調整新增卅天的猶豫期，但申請變更僅以一次為限。

再來是國內自願提繳退休金人數已經有一三四萬人，持續創新高，黃維琛說，有少部分事業單位怕麻煩，拒絕幫勞工申報並繳納自願提繳退休金，現行法規沒有相關罰則，因此這次也修法，若雇主不願意協助，可處罰加徵滯納金，每超過一日就加徵其應提繳金額百分之三滯納金，至應提繳金額的一倍為止。欠繳退休金的事業單位如有變更負責人，欠繳期間之新、舊負責人均應連帶負清償責任。

黃維琛說，勞退金請領有十年請求時效，從一些訴願案例可看到，有些勞工的未成年遺屬，等到長大後才知道親屬曾留下一筆退休金，但請領時已過時效，因此這次也修法放寬，讓未成年遺屬或指定請領人繼承退休金，十年請求時效從成年日起算。

退休金 勞動部 老年給付

