旅宿業引進外國技術人力 業者憂需替最低薪本勞加薪對其他員工恐不公

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部勞動力發展署今下午舉行「旅宿服務工作-外國技術人力申請流程說明會」。記者葉冠妤/攝影
勞動部勞動力發展署今下午舉行「旅宿服務工作-外國技術人力申請流程說明會」。記者葉冠妤/攝影

「跨國勞動力精進方案」今年上路，首度開放讓旅宿業從海外直接引進外國技術人力，但前提必須先替一名最低薪的本國籍員工加薪2000元，才可增聘一名外國技術人力。勞動部勞動力發展署今下午舉行「旅宿服務工作-外國技術人力申請流程說明會」，不少業者質疑，若只限定為投保薪資最低級距的員工加薪，恐怕對其他員工不公平，建議提供彈性空間。

今年起，開放「旅宿服務工作」得聘僱外國技術人力且直接從海外引進，雇主應先替一名本國籍的全職加薪2000元，每加薪一名本國勞工就多一位外國技術人力名額，最高不得超過其勞保投保人數10%。

有業者表示，若只針對最低投保薪資的勞工加薪2000元，加薪後可能高於倒數第二級距的員工，但薪水最低者的工作表現、考核可能不如倒數第二級距員工，恐怕造成不公平；另名業者也說，最低薪員工可能是新進同仁，但為了聘僱外國技術人員，就幫到職不到三個月的新進同仁加薪，對其他較資深員工說不過去。

不少業者都反映，目前的加薪方式不夠彈性，建議保留空間給業者決定。

勞動力發展署跨國勞動力管理組專委黃偉誠回應指出，當初政策設計希望透過制度帶動旅宿業整體薪資調整，如果給雇主自由選擇可替投保薪資倒數第二或第三級距的勞工加薪，這樣最低薪的員工可能永遠加不到薪水。

勞動力發展署署長黃齡玉表示，從歷來薪資狀況來看，旅宿業薪資確實偏低，為了避免引進外國技術人力造成國人低薪定錨效應，造成國人有相對剝奪感，因此訂立剛性立法，讓操作更明確，且不是只能替房務員加薪，不分部門、只要是公司裡最低薪的員工就可以幫他加薪。關於業者建議應給予彈性空間加薪，發展署會帶回討論、研議。

投保薪資 人力 勞動力

新制勞退怎麼領？選月領擬給30天猶豫期 可改一次領

勞動部今預告修正「勞工退休金條例施行細則部分條文」，因部分民眾因不諳規定等因素，原本想一次請領新制勞退退休金，但誤選擇月...

說好薪水固定不能談？新人無意間發現待遇落差 網揭事實：很正常

來自Dcard的一名網友近日以「無意間發現新人薪資落差」為題發文，分享自己踏入職場後的落差感受。原PO表示，自己四大碩士畢業，透過校園徵才、以研發替代役身分進入大型企業，與同梯新人職等相同。當初人資明確說明研替薪資為固定制度、無法個別談判，他也曾向同梯確認，得到一致回覆後便接受條件入職。

他年終領17萬元卻笑不出來？ 網看一條件反驚呼：香到爆

不少公司近期已發放年終獎金。對此，一名網友分享，自己在傳產上班，月薪3萬6千元，最近公司發放年終獎金約17萬，但實際換算下來，全年總收入仍不到60萬元，讓他直呼「真的很想哭」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

服務業變高薪產業？餐飲起薪開到5萬 網戳破真相：不一定划算

餐飲業缺工問題讓商家不得不提高薪水求才。近日有網友在Dcard發文分享，指出近幾

尾牙喝到吐…中年男送急診遭同事嫌棄 醫嘆：乾再多瓶也枉然

尾牙季到來，應酬與聚餐喝酒的機會增加，急診科醫師白永嘉今（20）日在臉書分享一則親身觀察，提醒民眾應重視健康與家人關係，而非沉迷於應酬與虛空人脈。

