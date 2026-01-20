旅宿業引進外國技術人力 業者憂需替最低薪本勞加薪對其他員工恐不公
「跨國勞動力精進方案」今年上路，首度開放讓旅宿業從海外直接引進外國技術人力，但前提必須先替一名最低薪的本國籍員工加薪2000元，才可增聘一名外國技術人力。勞動部勞動力發展署今下午舉行「旅宿服務工作-外國技術人力申請流程說明會」，不少業者質疑，若只限定為投保薪資最低級距的員工加薪，恐怕對其他員工不公平，建議提供彈性空間。
今年起，開放「旅宿服務工作」得聘僱外國技術人力且直接從海外引進，雇主應先替一名本國籍的全職加薪2000元，每加薪一名本國勞工就多一位外國技術人力名額，最高不得超過其勞保投保人數10%。
有業者表示，若只針對最低投保薪資的勞工加薪2000元，加薪後可能高於倒數第二級距的員工，但薪水最低者的工作表現、考核可能不如倒數第二級距員工，恐怕造成不公平；另名業者也說，最低薪員工可能是新進同仁，但為了聘僱外國技術人員，就幫到職不到三個月的新進同仁加薪，對其他較資深員工說不過去。
不少業者都反映，目前的加薪方式不夠彈性，建議保留空間給業者決定。
勞動力發展署跨國勞動力管理組專委黃偉誠回應指出，當初政策設計希望透過制度帶動旅宿業整體薪資調整，如果給雇主自由選擇可替投保薪資倒數第二或第三級距的勞工加薪，這樣最低薪的員工可能永遠加不到薪水。
勞動力發展署署長黃齡玉表示，從歷來薪資狀況來看，旅宿業薪資確實偏低，為了避免引進外國技術人力造成國人低薪定錨效應，造成國人有相對剝奪感，因此訂立剛性立法，讓操作更明確，且不是只能替房務員加薪，不分部門、只要是公司裡最低薪的員工就可以幫他加薪。關於業者建議應給予彈性空間加薪，發展署會帶回討論、研議。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言