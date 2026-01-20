旅宿業引進外國技術人力 業者憂需替最低薪本勞加薪對其他員工恐不公

「跨國勞動力精進方案」今年上路，首度開放讓旅宿業從海外直接引進外國技術人力，但前提必須先替一名最低薪的本國籍員工加薪2000元，才可增聘一名外國技術人力。勞動部勞動力發展署今下午舉行「旅宿服務工作-外國技術人力申請流程說明會」，不少業者質疑，若只限定為投保薪資最低級距的員工加薪，恐怕對其他員工不公平，建議提供彈性空間。

今年起，開放「旅宿服務工作」得聘僱外國技術人力且直接從海外引進，雇主應先替一名本國籍的全職加薪2000元，每加薪一名本國勞工就多一位外國技術人力名額，最高不得超過其勞保投保人數10%。

有業者表示，若只針對最低投保薪資的勞工加薪2000元，加薪後可能高於倒數第二級距的員工，但薪水最低者的工作表現、考核可能不如倒數第二級距員工，恐怕造成不公平；另名業者也說，最低薪員工可能是新進同仁，但為了聘僱外國技術人員，就幫到職不到三個月的新進同仁加薪，對其他較資深員工說不過去。

不少業者都反映，目前的加薪方式不夠彈性，建議保留空間給業者決定。

勞動力發展署跨國勞動力管理組專委黃偉誠回應指出，當初政策設計希望透過制度帶動旅宿業整體薪資調整，如果給雇主自由選擇可替投保薪資倒數第二或第三級距的勞工加薪，這樣最低薪的員工可能永遠加不到薪水。

勞動力發展署署長黃齡玉表示，從歷來薪資狀況來看，旅宿業薪資確實偏低，為了避免引進外國技術人力造成國人低薪定錨效應，造成國人有相對剝奪感，因此訂立剛性立法，讓操作更明確，且不是只能替房務員加薪，不分部門、只要是公司裡最低薪的員工就可以幫他加薪。關於業者建議應給予彈性空間加薪，發展署會帶回討論、研議。