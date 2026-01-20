快訊

NBA／勇士噩耗！「士官長」巴特勒右膝ACL撕裂賽季報銷

民眾黨立委2月大換血…黃國昌、黃珊珊等6人確定請辭 名單中未見這2人

新制勞退怎麼領？選月領擬給30天猶豫期 可改一次領

新制勞退怎麼領？選月領擬給30天猶豫期 可改一次領

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部今預告修正「勞工退休金條例施行細則部分條文」，新增「30天猶豫期」，選擇月領者可在首次撥付入帳日起30天內，申請變更改為一次請領。圖／聯合報系資料照片
勞動部今預告修正「勞工退休金條例施行細則部分條文」，新增「30天猶豫期」，選擇月領者可在首次撥付入帳日起30天內，申請變更改為一次請領。圖／聯合報系資料照片

勞動部今預告修正「勞工退休金條例施行細則部分條文」，因部分民眾因不諳規定等因素，原本想一次請領新制勞退退休金，但誤選擇月退休金，因此這次新增「30天猶豫期」，選擇月領者可在首次撥付入帳日起30天內，申請變更改為一次請領。

據統計，適用勞工退休金條例新制強制提繳規定的事業單位約有60萬餘家，勞工人數約有783萬餘人，而擁有勞退金個人專戶的人數則達到1310萬餘人。

勞動部福祉司司長黃維琛指出，因過去有退休勞工請領月領退休金後反悔，因此新增30天的猶豫期，讓請領月退休金者可以在首次撥付入帳日起30日內變更為一次退休金，但僅以一次為限。

黃維琛說，勞退新制實施才20年，部分勞工的勞退金專戶累積金額不是很多，有些帳戶只有20、30萬，按月領可能只有1、2000元，因此累積金額比較少的勞工會希望一次領，較能靈活做財務運用，過去有民眾勾選勞退金時跟勞保老年給付混淆，因此選擇月領，但現行規定沒有反悔空間，不能再更動，不少民眾提出訴願，因此這次調整新增猶豫期。

此外，黃維琛說，因現行勞退金請領有10年請求時效，從一些訴願案例可看到，有些勞工的未成年遺屬，等到長大後才知道親屬曾留下退休金，但請領時已過時效，因此這次也修法放寬讓未成年遺屬或指定請領人繼承退休金，10年請求時效從成年日起算。也擴大勞工遺屬及指定請領人為「退休金權益不得讓與、抵銷或扣押」保障範圍，保障遺屬請領權益。

其他修正重點還包括明訂雇主不得拒絕申報勞工自願提繳退休金，且不得拒絕代為收繳勞工自願提繳退休金，違反者可處罰加徵滯納金，滯納金開單後，繳交期限過後將加徵滯納金每天3%，加到一倍為止；明定欠繳退休金的事業單位如有變更負責人，欠繳期間之新、舊負責人均應連帶負清償責任。本次總計研擬10條修正條文。

勞動部說，希望透過本次修法精進勞工退休金法令與制度，強化雇主提繳退休金義務，並擴大保障勞工及其遺屬或指定請領人請領退休金權益與彈性，讓勞工老年經濟生活更為安穩。法規修正草案自即日起預告30日，各界有意見或修正建議可於預告期間內提出。

退休金 勞動部 滯納金

延伸閱讀

退休金恐直接歸國家？律師揭「獨生子女拋棄繼承」的跨國代價

讓老師傅傳承經驗 延後退休要備方案

考試院：停砍年金無追溯條款

藍：差額退休金應補發 綠批藍白修法粗糙

相關新聞

新制勞退怎麼領？選月領擬給30天猶豫期 可改一次領

勞動部今預告修正「勞工退休金條例施行細則部分條文」，因部分民眾因不諳規定等因素，原本想一次請領新制勞退退休金，但誤選擇月...

說好薪水固定不能談？新人無意間發現待遇落差 網揭事實：很正常

來自Dcard的一名網友近日以「無意間發現新人薪資落差」為題發文，分享自己踏入職場後的落差感受。原PO表示，自己四大碩士畢業，透過校園徵才、以研發替代役身分進入大型企業，與同梯新人職等相同。當初人資明確說明研替薪資為固定制度、無法個別談判，他也曾向同梯確認，得到一致回覆後便接受條件入職。

他年終領17萬元卻笑不出來？ 網看一條件反驚呼：香到爆

不少公司近期已發放年終獎金。對此，一名網友分享，自己在傳產上班，月薪3萬6千元，最近公司發放年終獎金約17萬，但實際換算下來，全年總收入仍不到60萬元，讓他直呼「真的很想哭」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

服務業變高薪產業？餐飲起薪開到5萬 網戳破真相：不一定划算

餐飲業缺工問題讓商家不得不提高薪水求才。近日有網友在Dcard發文分享，指出近幾

尾牙喝到吐…中年男送急診遭同事嫌棄 醫嘆：乾再多瓶也枉然

尾牙季到來，應酬與聚餐喝酒的機會增加，急診科醫師白永嘉今（20）日在臉書分享一則親身觀察，提醒民眾應重視健康與家人關係，而非沉迷於應酬與虛空人脈。

明明僅20員工…他怨尾牙廠商、業主破百人 網驚呼：這公司不簡單

臨近農曆過年，許多公司會舉報尾牙來犒賞員工。一名網友發文，稱他的公司是只有20人的小公司，尾牙時廠商與業主竟來了100多個人，讓他吐槽：「根本是公關大會」。對此，不少網友猜測其中的原因，並透露既然那麼多廠商來，「應該很多獎可以抽」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。