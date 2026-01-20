新制勞退怎麼領？選月領擬給30天猶豫期 可改一次領

勞動部今預告修正「勞工退休金條例施行細則部分條文」，因部分民眾因不諳規定等因素，原本想一次請領新制勞退退休金，但誤選擇月退休金，因此這次新增「30天猶豫期」，選擇月領者可在首次撥付入帳日起30天內，申請變更改為一次請領。

據統計，適用勞工退休金條例新制強制提繳規定的事業單位約有60萬餘家，勞工人數約有783萬餘人，而擁有勞退金個人專戶的人數則達到1310萬餘人。

勞動部福祉司司長黃維琛指出，因過去有退休勞工請領月領退休金後反悔，因此新增30天的猶豫期，讓請領月退休金者可以在首次撥付入帳日起30日內變更為一次退休金，但僅以一次為限。

黃維琛說，勞退新制實施才20年，部分勞工的勞退金專戶累積金額不是很多，有些帳戶只有20、30萬，按月領可能只有1、2000元，因此累積金額比較少的勞工會希望一次領，較能靈活做財務運用，過去有民眾勾選勞退金時跟勞保老年給付混淆，因此選擇月領，但現行規定沒有反悔空間，不能再更動，不少民眾提出訴願，因此這次調整新增猶豫期。

此外，黃維琛說，因現行勞退金請領有10年請求時效，從一些訴願案例可看到，有些勞工的未成年遺屬，等到長大後才知道親屬曾留下退休金，但請領時已過時效，因此這次也修法放寬讓未成年遺屬或指定請領人繼承退休金，10年請求時效從成年日起算。也擴大勞工遺屬及指定請領人為「退休金權益不得讓與、抵銷或扣押」保障範圍，保障遺屬請領權益。

其他修正重點還包括明訂雇主不得拒絕申報勞工自願提繳退休金，且不得拒絕代為收繳勞工自願提繳退休金，違反者可處罰加徵滯納金，滯納金開單後，繳交期限過後將加徵滯納金每天3%，加到一倍為止；明定欠繳退休金的事業單位如有變更負責人，欠繳期間之新、舊負責人均應連帶負清償責任。本次總計研擬10條修正條文。

勞動部說，希望透過本次修法精進勞工退休金法令與制度，強化雇主提繳退休金義務，並擴大保障勞工及其遺屬或指定請領人請領退休金權益與彈性，讓勞工老年經濟生活更為安穩。法規修正草案自即日起預告30日，各界有意見或修正建議可於預告期間內提出。