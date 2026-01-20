快訊

說好薪水固定不能談？新人無意間發現待遇落差 網揭事實：很正常

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友無意間得知同屆同事薪資卻不同，與HR當初說同梯薪資一致的說法有所出入。 示意圖／ingimage
來自Dcard的一名網友近日以「無意間發現新人薪資落差」為題發文，分享自己踏入職場後的落差感受。原PO表示，自己四大碩士畢業，透過校園徵才、以研發替代役身分進入大型企業，與同梯新人職等相同。當初人資明確說明研替薪資為固定制度、無法個別談判，他也曾向同梯確認，得到一致回覆後便接受條件入職。

沒想到入職一段時間後，無意間得知身邊同樣是應屆校招進來的同事，實際薪資卻不同，甚至出現超過一成的落差，與當初「研替薪資一致」的說法有所出入。這樣的結果讓他相當錯愕，也開始質疑制度與實際執行之間是否存在資訊不對等。藉由自身經驗建議，有意走研替制度的學生，在做決定前應多方詢問、主動打聽學長姐實際待遇，避免只憑單一說法就草率入坑。

貼文曝光後，引發熱烈討論「說不定那位同仁有接別的職務」、「純血四大碩畢還能被落差嗎？對方是海龜（海歸）書卷或爸爸是公司高層」、「難怪HR禁止討論薪資，別人問我我都先反問對方薪資，然後再說我跟你一樣」、「勞基法最低基本薪資一直在調，本來就會有新來的比老鳥高薪的情況」。

此外，另一名致理科技大學的女網友也分享相似經歷，表示自己剛進公司時便成為同期小組長，需先學會流程再依序教導其他新人，卻在一次教學過程中意外發現，自己薪資竟比所帶的同事低約一成，且對方畢業學校分數也較低，推測可能因為其他人的學校與公司之間的長期合作關係有關。

