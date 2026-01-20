他年終領17萬元卻笑不出來？ 網看一條件反驚呼：香到爆
不少公司近期已發放年終獎金。對此，一名網友分享，自己在傳產上班，月薪3萬6千元，最近公司發放年終獎金約17萬，但實際換算下來，全年總收入仍不到60萬元，讓他直呼「真的很想哭」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在Dcard以「傳產年終17萬」為題，指出自己在傳產工作多年，但薪水每月僅3萬6千元，扣除雜費後實領約3萬3千元，雖然年終獎金有17萬，但年收入仍不到60萬，認為努力與回報並不成正比。
這名網友進一步說明，多年來省吃儉用，存款加投資股票累積約600多萬，但沒車、沒房，近期又與交往多年的女友分手，讓他直呼「現在37歲了，也不知道能去哪裡…人生失敗組」。
貼文一出後，不少網友都表示「年收入60萬，如果以前工作沒有更高，37歲能存到600萬滿厲害的。也可能是很自律定期定額，能堅持也是很厲害」、「怎麼覺得你這條件還不錯啊？」、「看來我真的待過太多鬼公司，年終至少5個月的傳產欸（以你的月薪來說蠻多的），我真的沒遇到過」、「你可以炫耀你的年終有快5個月」、「往好處想，單身沒有那麼多煩惱，不用擔心要結婚、要買房、買車」。
不過，也有網友回應「存款加股票600萬你感覺無望？不買房結婚生子，你幾乎可以環遊世界了欸」、「你的存款想要花錢找快樂的話，足夠快樂到死了，600萬，自己一個人花，香到爆」、「這筆錢再丟進股市滾錢，比你本來上班賺的錢還快」、「你股票加存款超過600多萬，覺得是人生失敗組也太誇張了吧」、「這個存款已經贏很多人了」。
