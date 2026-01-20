服務業變高薪產業？餐飲起薪開到5萬 網戳破真相：不一定划算

餐飲業缺工問題讓商家不得不提高薪水求才。近日有網友在Dcard發文分享，指出近幾年服務業起薪越來越高，不少餐飲外場起薪開到4.5萬至5萬元，高於許多產業的入門薪資。

原PO在文中提到，隨著服務業人力需求增加，部分業者為了招募員工，不得不提高薪資條件。他認為，企業並非完全無法開出較高薪水，而是在面臨人力短缺時，才會做出相應調整。

原PO也進一步提出自己的想法，若勞工能抵制低薪、條件不佳的工作，讓勞動市場回歸供需機制，企業或許就會重新檢視薪資與工作環境，進而改善台灣的低薪困境。

貼文一經發出便引來熱議，「服務業高薪是用雙頭班、排休制來換的」、「高薪資很可能是假日加給跟禁休換加班費來的，換算下來不一定划算」、「這類『高起薪』多半是交換高工時、高流動率與體力&情緒成本，不是企業突然變大方，其實是這個位置被重新定價」、「給我多高薪資，沒有生活品質跟身體變差，我根本不想去」。

還有網友指出人口問題及勞工自我定位才是關鍵，「這時候少子化就派上用場了」、「主要是人口問題，以前是你不做有的是人做，現在是我不做你看你找不找得到人」、「市場機制發揮作用之前，要先從個人不把自己卡在低價位置開始」、「當大部分人開始擁有選擇權時，資方就不得不自我調整，逐漸形成新的市場共識」。