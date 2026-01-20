快訊

高鐵APP隱藏功能曝光！出站不怕手忙腳亂 通勤族讚：超實用

沒北約也沒差？外媒爆料歐洲35國早已揪群組私聊對付川普發神經

馬上有錢！春節刮刮樂開賣 5款新品總獎金222億元

尾牙喝到吐…中年男送急診遭同事嫌棄 醫嘆：乾再多瓶也枉然

聯合新聞網／ 綜合報導
尾牙敬酒示意圖。圖／AI生成
尾牙敬酒示意圖。圖／AI生成

尾牙季到來，應酬與聚餐喝酒的機會增加，急診科醫師白永嘉今（20）日在臉書分享一則親身觀察，提醒民眾應重視健康與家人關係，而非沉迷於應酬與虛空人脈。

白永嘉表示，急診收治了一名中年男性，該名男子在公司尾牙中喝醉，甚至吐得滿身都是，幾名同事緊急將他送至急診室。經抽血檢查，該患者的血液酒精濃度超高。醫師指出，當時同事們對他冷嘲熱諷、表現出嫌棄的神情。

不久後，患者的太太趕到現場，同事們則一哄而散。白永嘉回憶，看到太太雖然生氣，仍細心地替丈夫擦拭身體，讓他不禁想起過去的自己。他坦言，過去自己也常因聚餐應酬而喝醉，甚至犧牲了與家人的相處時間，「美其名說是交朋友建立人脈關係，其實是忽略了家人」。

他提醒，急診中常見因應酬飲酒過量而導致健康問題的案例，包括生活作息不規律、睡眠不足，甚至年紀輕輕就罹患肝硬化或癌症。更有患者因一次跌倒或意外，生命就此結束。白永嘉感嘆，失去了健康和家人之間的關係，所謂的人脈關係也只是虛空，「乾了再多瓶酒也是枉然，最後在病床上陪伴他的，只剩平常被忽略的家人」。

白永嘉呼籲民眾，「請一定要提醒身邊陷在應酬的人，不要把寶貴時間花在虛空的人脈關係上，人生真的很短暫，別把寶貴的時間給這些匆匆的過客，留給我們最愛的家人吧！」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

尾牙 醫師 肝硬化

延伸閱讀

別再美輪明宏！尾牙想抽中大獎 易經專家曝3招：桌布換這張

幫工作加分！3生肖最擅長經營人際關係 屬兔根本人脈富翁

尾牙喝太多隔天怎上班？營養師教迅速復活3步驟：灌咖啡NG

尾牙最大五獎項得主都是主管 他無言：還開檢討大會問誰不滿

相關新聞

服務業變高薪產業？餐飲起薪開到5萬 網戳破真相：不一定划算

餐飲業缺工問題讓商家不得不提高薪水求才。近日有網友在Dcard發文分享，指出近幾

尾牙喝到吐…中年男送急診遭同事嫌棄 醫嘆：乾再多瓶也枉然

尾牙季到來，應酬與聚餐喝酒的機會增加，急診科醫師白永嘉今（20）日在臉書分享一則親身觀察，提醒民眾應重視健康與家人關係，而非沉迷於應酬與虛空人脈。

明明僅20員工…他怨尾牙廠商、業主破百人 網驚呼：這公司不簡單

臨近農曆過年，許多公司會舉報尾牙來犒賞員工。一名網友發文，稱他的公司是只有20人的小公司，尾牙時廠商與業主竟來了100多個人，讓他吐槽：「根本是公關大會」。對此，不少網友猜測其中的原因，並透露既然那麼多廠商來，「應該很多獎可以抽」。

無專長只能當保全？男嘆「40歲沒老闆想教」 網指引明路：月領8萬

一名網友近日在PTT以「40歲沒工作沒專長沒錢是不是沒救了」為題發文，坦言面對求職市場感到相當無力。他表示，這個年紀要重新找工作並不容易，許多職缺都要求專業技能，翻遍求職網卻看不出「什麼都不會的人」還能做什麼。

他年終獎金僅3600元大嘆想離職 大批更慘金額出籠：還跨行扣15元

你今年拿到多少年終獎金呢？一名網友發文，稱公司只發給他3600元的年終獎金，讓他產生了離職的想法。對此，網友們紛紛分享自己的年終獎金金額，其中更有不少網友根本沒有年終，也有網友透露根據《勞基法》，沒有規定公司一定要給員工年終獎金。

把員工當小丑？尾牙玩遊戲、強迫表演 她怒批：另類加班

一名女網友在Threads發文，抱怨近期參加公司尾牙的經驗。指出公司每半小時就安排一個遊戲，還規定所有員工都要參與，包括吹桌球、弄麵粉、丟瓶子、疊疊杯等活動，讓高階主管坐在第一排笑得開心，卻讓員工成了娛樂表演者，有些員工還需要在下班時間排練舞蹈或準備節目。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。