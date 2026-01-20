尾牙喝到吐…中年男送急診遭同事嫌棄 醫嘆：乾再多瓶也枉然

尾牙季到來，應酬與聚餐喝酒的機會增加，急診科醫師白永嘉今（20）日在臉書分享一則親身觀察，提醒民眾應重視健康與家人關係，而非沉迷於應酬與虛空人脈。

白永嘉表示，急診收治了一名中年男性，該名男子在公司尾牙中喝醉，甚至吐得滿身都是，幾名同事緊急將他送至急診室。經抽血檢查，該患者的血液酒精濃度超高。醫師指出，當時同事們對他冷嘲熱諷、表現出嫌棄的神情。

不久後，患者的太太趕到現場，同事們則一哄而散。白永嘉回憶，看到太太雖然生氣，仍細心地替丈夫擦拭身體，讓他不禁想起過去的自己。他坦言，過去自己也常因聚餐應酬而喝醉，甚至犧牲了與家人的相處時間，「美其名說是交朋友建立人脈關係，其實是忽略了家人」。

他提醒，急診中常見因應酬飲酒過量而導致健康問題的案例，包括生活作息不規律、睡眠不足，甚至年紀輕輕就罹患肝硬化或癌症。更有患者因一次跌倒或意外，生命就此結束。白永嘉感嘆，失去了健康和家人之間的關係，所謂的人脈關係也只是虛空，「乾了再多瓶酒也是枉然，最後在病床上陪伴他的，只剩平常被忽略的家人」。

白永嘉呼籲民眾，「請一定要提醒身邊陷在應酬的人，不要把寶貴時間花在虛空的人脈關係上，人生真的很短暫，別把寶貴的時間給這些匆匆的過客，留給我們最愛的家人吧！」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康