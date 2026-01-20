明明僅20員工…他怨尾牙廠商、業主破百人 網驚呼：這公司不簡單
臨近農曆過年，許多公司會舉辦尾牙來犒賞員工。一名網友發文，他待的公司規模小，只有20名員工，沒想到尾牙時廠商與業主竟來了100多個人，讓他吐槽「根本是公關大會」。對此，不少網友猜測其中的原因，並透露廠商來捧場的好處。
一名網友在Threads發文，表示他任職於小公司，總共只有20名員工，但尾牙時廠商與業主加起來竟然來了超過100人，因此全體員工都打散跟廠商坐。
原PO吐槽尾牙簡直成了「根本是公關大會」，全部員工被拆散，僅有一個同部門同事跟他同桌，只能期待抽獎獎金高一些了。
此文一出，不少網友猜測來的廠商應該是贊助商，公司應該很不簡單，「看樣子你們尾牙費用抽獎紅包，廠商應該贊助不少，會邀請廠商很高機率是贊助商」、「如果是協力廠商，你們應該很多獎可以抽；如果廠商是業主爸爸，證明你們這20人公司蠻有競爭力的」、「你們公司不簡單啊」。
還有網友分享其他公司的尾牙經歷，「我們家以前尾牙，我們部門都要一到兩人扛一桌廠商桌，尾牙根本沒什麼吃得盡興都在顧客人；今年就不用顧客人了，因為根本沒尾牙」、「我最喜歡公司這一點，不辦尾牙聚餐等活動，通通發現金，要吃要喝要玩的自己下班自己時間約」、「讓你平衡一點心理，我在上市公司上班沒有尾牙」。
