快訊

高鐵APP隱藏功能曝光！出站不怕手忙腳亂 通勤族讚：超實用

沒北約也沒差？外媒爆料歐洲35國早已揪群組私聊對付川普發神經

馬上有錢！春節刮刮樂開賣 5款新品總獎金222億元

明明僅20員工…他怨尾牙廠商、業主破百人 網驚呼：這公司不簡單

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友的公司只有20名員工，尾牙時廠商與業主竟來了100多個人。 圖／AI生成
一名網友的公司只有20名員工，尾牙時廠商與業主竟來了100多個人。 圖／AI生成

臨近農曆過年，許多公司會舉辦尾牙來犒賞員工。一名網友發文，他待的公司規模小，只有20名員工，沒想到尾牙時廠商與業主竟來了100多個人，讓他吐槽「根本是公關大會」。對此，不少網友猜測其中的原因，並透露廠商來捧場的好處。

一名網友在Threads發文，表示他任職於小公司，總共只有20名員工，但尾牙時廠商與業主加起來竟然來了超過100人，因此全體員工都打散跟廠商坐。

原PO吐槽尾牙簡直成了「根本是公關大會」，全部員工被拆散，僅有一個同部門同事跟他同桌，只能期待抽獎獎金高一些了。

此文一出，不少網友猜測來的廠商應該是贊助商，公司應該很不簡單，「看樣子你們尾牙費用抽獎紅包，廠商應該贊助不少，會邀請廠商很高機率是贊助商」、「如果是協力廠商，你們應該很多獎可以抽；如果廠商是業主爸爸，證明你們這20人公司蠻有競爭力的」、「你們公司不簡單啊」。

還有網友分享其他公司的尾牙經歷，「我們家以前尾牙，我們部門都要一到兩人扛一桌廠商桌，尾牙根本沒什麼吃得盡興都在顧客人；今年就不用顧客人了，因為根本沒尾牙」、「我最喜歡公司這一點，不辦尾牙聚餐等活動，通通發現金，要吃要喝要玩的自己下班自己時間約」、「讓你平衡一點心理，我在上市公司上班沒有尾牙」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

尾牙 職場

延伸閱讀

無專長只能當保全？男嘆「40歲沒老闆想教」 網指引明路：月領8萬

他年終獎金僅3600元大嘆想離職 大批更慘金額出籠：還跨行扣15元

尾牙隔天離職「該參加嗎？」 眾人指2重點：沒理由不去

把員工當小丑？尾牙玩遊戲、強迫表演 她怒批：另類加班

相關新聞

服務業變高薪產業？餐飲起薪開到5萬 網戳破真相：不一定划算

餐飲業缺工問題讓商家不得不提高薪水求才。近日有網友在Dcard發文分享，指出近幾

尾牙喝到吐…中年男送急診遭同事嫌棄 醫嘆：乾再多瓶也枉然

尾牙季到來，應酬與聚餐喝酒的機會增加，急診科醫師白永嘉今（20）日在臉書分享一則親身觀察，提醒民眾應重視健康與家人關係，而非沉迷於應酬與虛空人脈。

明明僅20員工…他怨尾牙廠商、業主破百人 網驚呼：這公司不簡單

臨近農曆過年，許多公司會舉報尾牙來犒賞員工。一名網友發文，稱他的公司是只有20人的小公司，尾牙時廠商與業主竟來了100多個人，讓他吐槽：「根本是公關大會」。對此，不少網友猜測其中的原因，並透露既然那麼多廠商來，「應該很多獎可以抽」。

無專長只能當保全？男嘆「40歲沒老闆想教」 網指引明路：月領8萬

一名網友近日在PTT以「40歲沒工作沒專長沒錢是不是沒救了」為題發文，坦言面對求職市場感到相當無力。他表示，這個年紀要重新找工作並不容易，許多職缺都要求專業技能，翻遍求職網卻看不出「什麼都不會的人」還能做什麼。

他年終獎金僅3600元大嘆想離職 大批更慘金額出籠：還跨行扣15元

你今年拿到多少年終獎金呢？一名網友發文，稱公司只發給他3600元的年終獎金，讓他產生了離職的想法。對此，網友們紛紛分享自己的年終獎金金額，其中更有不少網友根本沒有年終，也有網友透露根據《勞基法》，沒有規定公司一定要給員工年終獎金。

把員工當小丑？尾牙玩遊戲、強迫表演 她怒批：另類加班

一名女網友在Threads發文，抱怨近期參加公司尾牙的經驗。指出公司每半小時就安排一個遊戲，還規定所有員工都要參與，包括吹桌球、弄麵粉、丟瓶子、疊疊杯等活動，讓高階主管坐在第一排笑得開心，卻讓員工成了娛樂表演者，有些員工還需要在下班時間排練舞蹈或準備節目。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。