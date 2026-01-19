無專長只能當保全？男嘆「40歲沒老闆想教」 網指引明路：月領8萬

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名40多歲網友感嘆，自己沒專長不知道能做什麼工作。 示意圖／AI生成
一名網友近日在PTT以「40歲沒工作沒專長沒錢是不是沒救了」為題發文，坦言面對求職市場感到相當無力。他表示，這個年紀要重新找工作並不容易，許多職缺都要求專業技能，翻遍求職網卻看不出「什麼都不會的人」還能做什麼。

原PO感嘆，若是20多歲，或許還有老闆願意從頭培養，但到了40歲，似乎連被看一眼的機會都沒有，擔心最後只能從事保全等工作，人生就此定型，語氣中充滿對未來的焦慮與無助。

貼文曝光後引起不少討論，「還活著就不錯啦」、「你終究要當保全的」、「小七、保全、物流、外送。沒有工作是你自願的啦」、「有手有腳工作有什麼難找」、「工作不難找，難找的是輕鬆工作」、「這年紀找工作就是先求有再求好」。

也有不少人點出實際可行的出路，「夜市擺攤啊」、「客運也很缺人，去考大客車駕照」、「司機起碼6萬起，很多領8萬以上的」、「冷凍空調也很好賺啊」、「夜班保全啊，每天追劇豈不樂哉」、「保全還有5萬，不錯了啦」、「去當輪班設備」、「不會去跑uber嗎」。

另外也有網友鼓勵持續進修或轉換跑道，認為年齡並非絕對限制，「上個課考個證照吧」、「考國營啦，認真念一定考得上」、「考大客車大貨車，運將餓不死啦，缺人缺到爆」、「公職專收這種」、「真的不要一身病就還ok」、「社會沒有放棄任何人，只有自己放棄自己」、「還好啦，只要肯學，一堆老闆等著你應徵」。

