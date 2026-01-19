他年終獎金僅3600元大嘆想離職 大批更慘金額出籠：還跨行扣15元

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友只拿到3600元的年終獎金，讓他產生了離職的想法。示意圖，非文中當事人。 圖／AI生成
你今年拿到多少年終獎金呢？一名網友發文，稱公司年終獎金只發3600元，讓他產生了離職的想法。對此，網友們紛紛分享自己的年終獎金金額，甚至有不少人根本沒有，事實上《勞基法》並未規定公司一定要給員工年終獎金。

一名網友在Threads發文，表示他的年終獎金僅有3600元，詢問網友：「我是不是該默默把1111（人力銀行）打開了？」此文一出許多網友勸他趕緊離職，「當你有這個疑問，做就對了」、「該換了」、「就離職吧，但也要能確定下一份工作年終有辦法超過3600元」、「我覺得如果連獎金跟年終都省的，真的不要留戀，逃就對了，除非月薪超高」。

許多網友也分享自己的年終獎金，其中不乏根本沒領到的，「年終0」、「我拿過500塊的，不過公司倒了」、「我之前的公司也沒有年終，你還有3600元算好了」、「我今年沒年終」、「沒事，我做了3年的公司，每年都是3600」、「領過年終600，業績達標，獎金是看你表現給的」、「我有拿過715的，本來要發730因為跨行扣15」。

更有網友指出，其實公司不一定要給員工年終，有領到獎金已經不錯了，「年終並沒有規定一定要給，有給的就要感恩了」、「畢竟年終不是必須的，有拿到真的要偷笑了」、「再告訴你一個血淋淋的知識，勞基法沒有規定公司要給年終」。

根據《勞動基準法》第29條規定，公司於營業年度終了結算，如果有盈餘，可以給全年工作無過失之勞工獎金或分配紅利，但未強制規定金額或發放標準。

