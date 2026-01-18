把員工當小丑？尾牙玩遊戲、強迫表演 她怒批：另類加班

一名女網友在Dcard發文，抱怨近期參加公司尾牙的經驗，指出公司每半小時就安排一個遊戲，還規定所有員工都要參與，包括吹桌球、弄麵粉、丟瓶子、疊疊杯等活動，讓高階主管坐在第一排笑得開心，員工卻成了娛樂表演者，有些員工還需要在下班時間排練舞蹈或準備節目。

原PO還批評抽獎制度，表示曾遇過每人各出200元到大桶子裡，由部門抽出一位員工把錢全部帶走，她認為這種做法不合理，直呼「這錢我拿去超商捐款箱不好嗎？」另外她指出，每桌平均花費1萬5到2萬，最多只有2000元的獎品，感覺不值得員工花時間參加，下班後還要陪同事和主管吃飯，「本來就是一種另類加班」，並質疑何時才能取消尾牙。

留言區網友意見分歧，部分網友點頭認同，「我覺得妳別指望公司能取消尾牙、取消讓員工當小丑取悅主管，趕快逃離找個像樣點的公司比較實在」、「還要各出200是怎樣？公司連抽獎的錢都出不起嗎？不是尾牙很爛，是公司很爛」、「我們公司尾牙都辦在平日且下班後，隔天還要上班，抽獎獎項也少，還不如換錢給我們，年後打算換工作了」、「佔用員工下班時間排練是最爛」、「真的不想去，根本浪費我周末，主管還說不勉強喔，但明眼人都知道誰一旦沒去就會是焦點」、「我是比較喜歡錢啦，尾牙真的很無聊」。

也有一部分人喜歡參加尾牙，「我很喜歡去欸，因為保底有6000元，我們只要吃飯就好，去年我抽到兩個獎快兩萬，挺爽的」、「我蠻喜歡參加尾牙的欸，可以看表演又能吃一餐，重點還能抽獎，就算沒抽到還有參加獎」、「我看過有公司是真的好好請員工吃飯、準備遊戲體驗還有看表演的，而且每個參加的員工都有保底2000元能帶回家」、「我去的尾牙都是吃吃吃，吃到結束，老闆也是要大家好好吃飯」、「我超級愛尾牙或春酒！同事們也都超超超期待的，大家還會打扮超美的參加，最期待的就是抽獎」、「超愛尾牙，我們部門是所有員工一起拱主管抖內給大家抽」。