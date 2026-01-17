病假以小時請休 勞動部：全勤獎金應按時數扣除

快訊

中央社／ 台北17日電
勞動部說，有部分事業單位可以小時為單位請休病假，全勤獎金應按時數計算扣除；另提醒若為責任制勞工，全勤獎金扣除應以每日10小時計算。聯合報系資料照／記者曾原信攝影
勞工請病假，全勤獎金應按比例扣除。勞動部說，有部分事業單位可以小時為單位請休病假，全勤獎金應按時數計算扣除；另提醒若為責任制勞工，全勤獎金扣除應以每日10小時計算。

勞工病假制度今年起變革，勞工請病假只要1年內未超過10天，雇主不得有不利處分，若有全勤獎金也應按比例扣除，避免勞工因生病不敢請假，導致抱病上班發生憾事。

新制上路後，勞動部陸續接獲企業疑問，近日也發出新通函為企業釋疑。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃琦雅告訴中央社記者，勞工請病假1日，全勤獎金應依比例扣除，但實務上有部分企業給予勞工更彈性的請假方式，也就是讓勞工可以小時請休。

黃琦雅說，勞動部近日已發通函說明相關全勤獎金折算標準，若是以小時請休，以每日正常工時8小時的勞工來說較無爭議，就是將全勤獎金先除以30日，再以每日8小時換算扣除金額。

不過，根據現行勞動基準法，也有勞工可能是適用2週或4週變形工時或是責任制，前者是將1週內其中1天工作日的工作時數，分散在其他4個工作天，形成週休三日但每日工時為10小時；後者則是每日正常工時10小時。

黃琦雅表示，這兩者雖然每日工時都是10小時，但計算全勤獎金的扣除比例方式不同，變形工時者是將1日的工作時數分散到其他工作天，其每月工時並沒有改變，因此仍可用每日8小時計算全勤獎金扣除比例。

但若是責任制勞工，黃琦雅說，其每日工時是增加至10小時，因此在計算全勤獎金比例時，應該以每日10小時計算，提醒雇主留意。

