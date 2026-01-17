職場「鬼故事」頻傳 逾40%受僱者最怕這種「問題主管」

職場生活除了追求薪資與成就，更要小心遇到「爛主管」攪局。面試心得分享平台「面試趣」最新調查顯示，有40%的上班族認為遇到「問題主管」是職場最常遇到的鬼故事 ，其比率遠高於排名第二的「工作量過多」（19%） ，顯示主管的管理風格與素質，已成為影響受僱者職涯穩定度的關鍵指標。

面試趣調查指出，在各類令人困擾的主管類型中，「情緒化愛罵人」以31%的得票率高居榜首 ，成為職場士氣的最大殺手。這類主管常讓員工處於高度心理壓力下，彷彿每天都在踩地雷 。緊隨其後的是決策反覆的「朝令夕改」（21%） ，以及空有承諾卻無實質回饋的「只會畫大餅」（20%） ；至於「責任推給下屬」與「外行領導內行」，也分別有15%與14%的受僱者深受其害。

針對求職者，面試趣建議應將面試視為雙向評估的機會，主管在面試時展現出的態度，往往就是日後管理風格的縮影 。若面試過程中發現主管態度傲慢，或是對管理風格、工作分配等問題刻意迴避，求職者應相信直覺，因入職後相關問題恐將變本加厲 。

此外，入職前多方參考相關評價平台，亦有助於避開潛在的職場危機 。面試趣提醒，受僱者若在職場遭遇糟糕主管，應優先考量身心健康 。在充滿「毒性」的環境待得越久，離職後的心理復原期往往越長，與其在惡劣環境中苦撐，不如及早轉身，尋求更尊重專業的工作環境 。