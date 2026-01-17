快訊

台東徵才釋近百職缺 中年婦女期待再就業最高可領6萬元

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
勞動部台東就業中心將於21日上午在中心舉辦現場徵才活動，釋出近百個工作機會，並同步設置多項就業專案諮詢服務，協助民眾重返職場。圖／台東就業中心提供
不少依法退休或暫別職場多年的民眾，其實仍希望能再回到工作崗位，不只是為了收入，也想找回生活節奏與自我價值。勞動部台東就業中心將於21日上午在中心舉辦現場徵才活動，釋出近百個工作機會，並同步設置多項就業專案諮詢服務，協助民眾重返職場

台東就業中心主任吳玉敏表示，此次徵才職缺最高薪資上看4萬2千元，部分職務也提供彈性工時，對需要兼顧家庭或體力考量的求職者相對友善。

此次徵才活動共有8家廠商參與，包括桂田喜來登酒店、娜路彎大酒店、富野大飯店、全聯實業、阿美釋迦、台灣斯巴克環保工程公司等，提供客服人員、賣場人員、清潔員、房務員、水電技師、廚師、加油員、糕點製作人員、餐飲服務員，以及年節短期臨時人員等職缺，工作型態涵蓋正職與兼職，選擇相當多元。

現場也特別設置「婦女再就業計畫」、「55就業獎勵」等專案補助諮詢專區。針對離開職場180天以上的婦女、55歲以上者，或45歲以上依法退休後重返職場的民眾，只要符合資格並參與專案措施，最高可領取6萬元就業獎勵。

一名50多歲的劉姓婦女表示，孩子長大後，希望重新工作，不只是補貼家用，更想證明自己「還能做、也想做」，只是擔心年紀成為門檻。她說，看到現場有專為中高齡與婦女設計的補助與諮詢，心裡比較踏實，也多了一點勇氣。

就業中心提醒，有意求職的民眾可把握此次徵才機會，現場除媒合工作，也能同步了解職訓課程與補助資源，替人生下一個階段，多一分選擇與可能。

重返職場 徵才

