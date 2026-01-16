快訊

「我怎麼嫁給這種人」馬英九珍藏多年照片成亮點 網笑：到底誰會放辦公室

小米REDMI Note 15系列4款手機登場！耐用大電量 Pro款2億畫素鏡頭、可配一卡通

南韓首爾公車疑煞車失靈 衝上人行道撞入銀行釀13傷

長庚連三年獲「幸福企業」金獎 程文俊： 為醫療永續建構穩定力量

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
1111 人力銀行舉辦的「幸福企業獎」日前揭曉，長庚醫院連續三年獲生技醫療類「幸福企業」金獎， 由決策委員會主委程文俊（中）、人資部高專劉炳志（右）、公共事務部高專夏曉風（左） 代表領獎。圖／長庚醫院提供
1111 人力銀行舉辦的「幸福企業獎」日前揭曉，長庚醫院連續三年獲生技醫療類「幸福企業」金獎， 由決策委員會主委程文俊（中）、人資部高專劉炳志（右）、公共事務部高專夏曉風（左） 代表領獎。圖／長庚醫院提供

1111 人力銀行舉辦的「幸福企業獎」日前揭曉，長庚醫院連續三年獲得生技醫療類「幸福企業」金獎，長庚決策委員會主任委員程文俊親自受獎，他表示，在醫療環境艱困、醫療人力持續面臨挑戰的大環境中，打造幸福職場是醫療體系永續發展的重要關鍵。

頒獎典禮於1月9日在台北寒舍艾美酒店舉行，長庚醫院自2023年起連續三年獲得幸福企業金獎肯定，顯示在「員工幸福、醫療品質、服務永續」持續投入與實踐，展現長期深耕員工照顧與幸福職場的成果。

程文俊表示，醫院最重要的資產始終是人，打造幸福職場，不僅提供具競爭力的薪酬與完善福利，更在於建立讓同仁安心發揮專業、感受到尊重與成就感的工作環境。醫療工作高度專業且承擔重大責任，唯有穩定且被支持的團隊，才能在長期高壓下，持續守護病人與醫療品質。

面對外部經營情勢變動與挑戰，長庚醫院以員工照顧與人才留任為核心，滾動式檢視薪資結構與逐年調薪機制，於中秋與端午節發放半個月獎金，近五年年終獎金平均皆逾4.5個月，落實與員工共享經營成果的理念，同時推動退休人員返聘制度，促進經驗傳承，減輕第一線人力負荷。

在福利制度方面，提供生日與三節禮券、交通補助、員工宿舍、幼兒園資源及汎航免費搭乘等多元配套，並提供員工本人及其眷屬於院內就醫相關補助，另為肯定資深同仁長期付出，服務年資每屆滿五年，致贈紀念金幣一枚，並隨年資累積逐步增加重量，重視並感謝員工的貢獻。

在人才培育方面，長庚醫院持續營造良好學習環境，透過完整培訓制度與職務歷練，並搭配新進人員新進假等友善措施，協助同仁順利適應職場，鼓勵在職進修，支持職涯發展。健康促進與員工關懷方面，推動體適能檢測數值分析、球類運動等；同時設置專責輔導與關懷機制，營造正向且具支持力之職場環境。

在員工保障上，針對長期病假同仁，提供最長半年半薪保障，協助同仁在休養期間維持生活穩定。　此外，在生活照顧層面，長庚醫院提供「長庚好味道」多元餐食選項，主打便利且具彈性的用餐方式，協助同仁兼顧生活品質，落實工作與生活平衡。

除幸福企業獎，醫院在「2025台灣健康永續獎」評選中，一舉奪下多項大獎，包含「職場福祉領袖獎」、「高齡友善領袖獎」及「護理人員幸福獎」，充分展現在員工照顧、醫療品質與永續治理上的整體實力。

1111 人力銀行舉辦的「幸福企業獎」日前揭曉，長庚醫院連續三年獲生技醫療類「幸福企業」金獎，顯示長庚醫院在「員工幸福、醫療品質、服務永續」三項共榮願景上持續投入與實踐的成果。由決策委員會主委程文俊（右三）代表領獎。圖／長庚醫院提供
1111 人力銀行舉辦的「幸福企業獎」日前揭曉，長庚醫院連續三年獲生技醫療類「幸福企業」金獎，顯示長庚醫院在「員工幸福、醫療品質、服務永續」三項共榮願景上持續投入與實踐的成果。由決策委員會主委程文俊（右三）代表領獎。圖／長庚醫院提供

長庚 職場 永續

延伸閱讀

長庚醫療成運動員後盾！連11年獲運動推手獎 累計照護近6千名運動員

長庚醫療成運動員後盾 獲運動推手獎雙項肯定

凱基金拿下幸福企業獎

工會批大同醫院人力不足 長庚稱「指控不實」：服務量成長

相關新聞

長庚連三年獲「幸福企業」金獎 程文俊： 為醫療永續建構穩定力量

1111 人力銀行舉辦的「幸福企業獎」日前揭曉，長庚醫院連續三年獲得生技醫療類「幸福企業」金獎，長庚決策委員會主任委員程...

「強迫女員工扮性感女僕？」尾牙春酒旺季 勞動部提醒防範性騷擾

歲末年終之際，企業紛紛舉辦尾牙或春酒慰勞員工，但這類場合往往因氣氛熱絡或飲酒不適量，容易成為性騷擾的高風險場域。勞動部提...

尾牙隔天離職「該參加嗎？」 眾人指2重點：沒理由不去

歲末年終，各公司企業都會舉辦尾牙犒賞員工，這段期間也是許多人準備離職轉換跑道的時候。有一名女網友透露自己原本要在尾牙隔兩天離職，後來因為和公司有點不愉快，於是把離職日改到尾牙當天，但因為當初調查是否出席時，自己填了「會出席」，如今很猶豫還該不該參加。

勞動部移工直聘中心 新增高雄、彰化2據點

聘雇移工或外國技術人力，除委任仲介，雇主也可以透過勞動部的「直接聘僱聯合服務中心」自行辦理手續，就不用多付一筆仲介費。今...

「送貨司機」輕鬆又自由？高薪讓她超心動 網曝血淚實情：壓力大到崩潰

送貨司機的工作真的好做嗎？一名女網友發文，稱她的朋友說送貨司機的工作既輕鬆薪水又高，讓她非常心動。對此，不少過來人揭露真相，指出當送貨司機雖然薪水高，但不僅會面臨交通罰鍰的問題，更要長途駕駛非常辛苦，「通常一個人是做不來的」。

受美關稅衝擊失業 嘉義勞工運用就業工具接軌職場領10.8萬獎勵

勞動部為協助因美國關稅及匯率波動影響就業權益的失業勞工，推動勞工就業通計畫，整合僱用獎助、工作崗位訓練及職務再設計資源。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。