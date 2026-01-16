快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
尾牙、春酒、晚宴示意圖。圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場。
尾牙、春酒、晚宴示意圖。圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場。

歲末年終之際，企業紛紛舉辦尾牙或春酒慰勞員工，但這類場合往往因氣氛熱絡或飲酒不適量，容易成為性騷擾的高風險場域。勞動部提醒，員工如在公司舉辦的尾牙活動中遭受性騷擾，仍適用《性別平等工作法》規範，事業單位必須承擔防治與處理的法定義務。

勞動部說明，針對活動內容的規劃，雇主應保持高度敏感，嚴防「權勢性騷擾」的發生，過往曾發生主管強拉女同事的手唱歌跳舞，甚至有公司為了炒熱氣氛，強迫女性員工穿著女僕裝進行表演，引發員工嚴重不適與輿論撻伐。

勞動部提醒，雇主在策劃活動時，務必注意表演內容與服裝要求的合宜性，並應事前告誡同仁嚴守人際互動分際，嚴禁藉酒意開黃腔或趁機不當肢體觸碰，以避免歡樂場合變調。

勞動部強調，自2024年3月8日《性別平等工作法》修正規定全面施行後，雇主性騷擾防治責任已被大幅強化。

現行法規明定，雇主只要「知悉」有性騷擾情事，不論是員工正式申訴、還是透過耳語傳聞得知，甚至在被害人無意願申訴的情況下，都不能置之不理；雇主一旦知悉，即應啟動立即有效之糾正及補救措施，若未積極處置，將面臨主管機關裁罰。

勞動部呼籲，職場性騷擾防治不分企業規模大小，建議企業可於尾牙或春酒前進行宣導或教育訓練，強化管理階層與員工的性騷擾防治意識，避免性騷擾行為發生。如雇主對於如何處置相關事件或訂定防治措施有疑義，應主動向地方主管機關尋求諮詢與協助，切勿心存僥倖，以免觸法。

「強迫女員工扮性感女僕？」尾牙春酒旺季 勞動部提醒防範性騷擾

歲末年終之際，企業紛紛舉辦尾牙或春酒慰勞員工，但這類場合往往因氣氛熱絡或飲酒不適量，容易成為性騷擾的高風險場域。勞動部提...

尾牙隔天離職「該參加嗎？」 眾人指2重點：沒理由不去

歲末年終，各公司企業都會舉辦尾牙犒賞員工，這段期間也是許多人準備離職轉換跑道的時候。有一名女網友透露自己原本要在尾牙隔兩天離職，後來因為和公司有點不愉快，於是把離職日改到尾牙當天，但因為當初調查是否出席時，自己填了「會出席」，如今很猶豫還該不該參加。

勞動部移工直聘中心 新增高雄、彰化2據點

聘雇移工或外國技術人力，除委任仲介，雇主也可以透過勞動部的「直接聘僱聯合服務中心」自行辦理手續，就不用多付一筆仲介費。今...

「送貨司機」輕鬆又自由？高薪讓她超心動 網曝血淚實情：壓力大到崩潰

送貨司機的工作真的好做嗎？一名女網友發文，稱她的朋友說送貨司機的工作既輕鬆薪水又高，讓她非常心動。對此，不少過來人揭露真相，指出當送貨司機雖然薪水高，但不僅會面臨交通罰鍰的問題，更要長途駕駛非常辛苦，「通常一個人是做不來的」。

受美關稅衝擊失業 嘉義勞工運用就業工具接軌職場領10.8萬獎勵

勞動部為協助因美國關稅及匯率波動影響就業權益的失業勞工，推動勞工就業通計畫，整合僱用獎助、工作崗位訓練及職務再設計資源。

延退勞資協商 勞團：還是看雇主臉色

對於新指引，台灣工人鬥陣總工會理事長何政家直言，當初已揭示這個修法是雞肋、多餘的。若勞工具備相對的專業技術價值，就算已到...

