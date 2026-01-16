「強迫女員工扮性感女僕？」尾牙春酒旺季 勞動部提醒防範性騷擾
歲末年終之際，企業紛紛舉辦尾牙或春酒慰勞員工，但這類場合往往因氣氛熱絡或飲酒不適量，容易成為性騷擾的高風險場域。勞動部提醒，員工如在公司舉辦的尾牙活動中遭受性騷擾，仍適用《性別平等工作法》規範，事業單位必須承擔防治與處理的法定義務。
勞動部說明，針對活動內容的規劃，雇主應保持高度敏感，嚴防「權勢性騷擾」的發生，過往曾發生主管強拉女同事的手唱歌跳舞，甚至有公司為了炒熱氣氛，強迫女性員工穿著女僕裝進行表演，引發員工嚴重不適與輿論撻伐。
勞動部提醒，雇主在策劃活動時，務必注意表演內容與服裝要求的合宜性，並應事前告誡同仁嚴守人際互動分際，嚴禁藉酒意開黃腔或趁機不當肢體觸碰，以避免歡樂場合變調。
勞動部強調，自2024年3月8日《性別平等工作法》修正規定全面施行後，雇主性騷擾防治責任已被大幅強化。
現行法規明定，雇主只要「知悉」有性騷擾情事，不論是員工正式申訴、還是透過耳語傳聞得知，甚至在被害人無意願申訴的情況下，都不能置之不理；雇主一旦知悉，即應啟動立即有效之糾正及補救措施，若未積極處置，將面臨主管機關裁罰。
勞動部呼籲，職場性騷擾防治不分企業規模大小，建議企業可於尾牙或春酒前進行宣導或教育訓練，強化管理階層與員工的性騷擾防治意識，避免性騷擾行為發生。如雇主對於如何處置相關事件或訂定防治措施有疑義，應主動向地方主管機關尋求諮詢與協助，切勿心存僥倖，以免觸法。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言