「強迫女員工扮性感女僕？」尾牙春酒旺季 勞動部提醒防範性騷擾

歲末年終之際，企業紛紛舉辦尾牙或春酒慰勞員工，但這類場合往往因氣氛熱絡或飲酒不適量，容易成為性騷擾的高風險場域。勞動部提醒，員工如在公司舉辦的尾牙活動中遭受性騷擾，仍適用《性別平等工作法》規範，事業單位必須承擔防治與處理的法定義務。

勞動部說明，針對活動內容的規劃，雇主應保持高度敏感，嚴防「權勢性騷擾」的發生，過往曾發生主管強拉女同事的手唱歌跳舞，甚至有公司為了炒熱氣氛，強迫女性員工穿著女僕裝進行表演，引發員工嚴重不適與輿論撻伐。

勞動部提醒，雇主在策劃活動時，務必注意表演內容與服裝要求的合宜性，並應事前告誡同仁嚴守人際互動分際，嚴禁藉酒意開黃腔或趁機不當肢體觸碰，以避免歡樂場合變調。

勞動部強調，自2024年3月8日《性別平等工作法》修正規定全面施行後，雇主性騷擾防治責任已被大幅強化。

現行法規明定，雇主只要「知悉」有性騷擾情事，不論是員工正式申訴、還是透過耳語傳聞得知，甚至在被害人無意願申訴的情況下，都不能置之不理；雇主一旦知悉，即應啟動立即有效之糾正及補救措施，若未積極處置，將面臨主管機關裁罰。

勞動部呼籲，職場性騷擾防治不分企業規模大小，建議企業可於尾牙或春酒前進行宣導或教育訓練，強化管理階層與員工的性騷擾防治意識，避免性騷擾行為發生。如雇主對於如何處置相關事件或訂定防治措施有疑義，應主動向地方主管機關尋求諮詢與協助，切勿心存僥倖，以免觸法。