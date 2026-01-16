尾牙隔天離職「該參加嗎？」 眾人指2重點：沒理由不去

歲末年終，各公司企業都會舉辦尾牙犒賞員工，這段期間也是許多人準備離職轉換跑道的時候。有一名女網友透露自己原本要在尾牙隔兩天離職，後來因為和公司有點不愉快，於是把離職日改到尾牙當天，但因為當初調查是否出席時，自己填了「會出席」，如今很猶豫還該不該參加。

這名女網友在Dcard發文表示，尾牙是在23日，自己原本預計做到25日，但因為公司計算年資有問題，再加上不滿主管做事風格，害自己被坑了一年，讓她氣得決定只做到23日，也就是剛好尾牙當天。原PO說當初調查尾牙出席意願時，自己填了「會出席」，但如今和公司撕破臉，因此很猶豫是否還要去參加？

多數人認為原PO仍是公司員工，還是有資格參加尾牙，更何況還有機會抽獎，沒理由不去，「做到23號，表示23號那天還是公司人員啊，去沒差啊，如果去之後抽獎有中就更爽啦」、「有免費飯菜為什麼不吃？」、「去把最大獎抽走，然後閃感覺超爽」、「要去吧，有吃又有拿，何樂而不為，說不定走的時候還能抽到大獎」、「我有員工離職前尾牙抽到20萬大獎後，隔兩天離職，不香嗎？」、「尾牙的重點是抽獎，不是吃飯，有機會抽大獎就去」、「吃啊！尾牙就是犒賞員工辛勤工作一整年用的」。

但也有少數網友不會參加，「覺得可以不用去，都鬧翻了，公司的籤桶可能早就沒有妳的籤，但純吃飯應該是沒問題。鬧得不愉快，公司不可能讓妳抽到的」、「不會去耶，如果跟同事沒有很好就不會去了」、「撕破臉就別去了吧，坐如針氈，抽到首獎的機率應該不高，可以略過」、「除非真的有缺這頓飯，不然不會參加」。